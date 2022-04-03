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GalatasarayCimbom'a gelince 'sakat' milli takımda 'aslan' Galatasaray'da ilk ayrılık
HaberlerGalatasaray Haberleri Cimbom'a gelince 'sakat' milli takımda 'aslan' Galatasaray'da ilk ayrılık
• 03 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Cimbom'a gelince 'sakat' milli takımda 'aslan' Galatasaray'da ilk ayrılık

Dün akşam NEF Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü Gomis ve Ryan Babel'in golleriyle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim ve teknik heyeti dinlemeyip milli takıma giden yıldız futbolcunun hesabı kesildi...

• 03 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık
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Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sarı kırmızı takımın uyarısına rağmen sakatlığına dikkat etmeyen yıldız oyuncunun bileti kesildi.

3Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sol arka adalesinde yırtık oluşan oyuncu kritik dönemde forma giyemeyecek ve sezon sonu da sözleşmesi uzatılmayacak.

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Barcelona ile deplasmanda oynanan maçtaki performansı ile alkış alan, hemen ertesinde Beşiktaş'a karşı forma giyip eski günlerinin sinyalini veren Feghouli, Katalan ekibine karşı rövanş öncesinde son anda kadrodan çıkarılmıştı.

5Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep maçında da forma giyemeyen oyuncu, sol arka adalesindeki ağrılara rağmen, Cezayir Milli Takımı'nın yolunu tuttu.

6Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Tehlikeyi gören Galatasaray Sağlık Heyeti, futbolcunun raporlarını Cezayir Federasyonu'na gönderdi. Ancak hem Cezayir hem de Feghouli risk aldı.

7Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtıkla Florya'ya dönen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı yetkilileri kızdırdı.

8Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

En az bir ay sahalardan uzak kalacak Feghouli, haftaya F.Bahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

9Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sezonun kalan bölümünde en kritik dönemde forma giyemeyecek 32 yaşındaki yıldızın, Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmadı.

10Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli yıldıza veda edilecek.

11Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

2017'nin Ağustos ayında West Ham United'dan 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ile alınan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon 850 bin Euro alıyor.

12Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Oyuncunun bonusları hariç G.Saray'a 5 yıllık maliyeti 23 milyon 500 bin Euro oldu.

13Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

Cezayirli oyuncu Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazanıp toplam 4 kupa kaldırdı.

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15Cimboma gelince sakat milli takımda aslan Galatasarayda ilk ayrılık

 

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