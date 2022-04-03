• 03 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Cimbom'a gelince 'sakat' milli takımda 'aslan' Galatasaray'da ilk ayrılık
Dün akşam NEF Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü Gomis ve Ryan Babel'in golleriyle geçen Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim ve teknik heyeti dinlemeyip milli takıma giden yıldız futbolcunun hesabı kesildi...
• 03 Nisan 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Barcelona ile deplasmanda oynanan maçtaki performansı ile alkış alan, hemen ertesinde Beşiktaş'a karşı forma giyip eski günlerinin sinyalini veren Feghouli, Katalan ekibine karşı rövanş öncesinde son anda kadrodan çıkarılmıştı.
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