Çiftçi yeni ürünle zenginleşti! İspanya'dan talep yağıyor, yetiştiremiyorlar!

4

Göven, ürettikleri çileklerin Bodrum, Fethiye, Marmaris, Giresun ve hatta İspanya’ya kadar ulaştığını ifade ederek, "Soğuk hava araçlarıyla taşınan çilekler manav ve hallere de veriliyor. Muğla bölgesinde daha çok otellere gönderiyoruz. Pazar sorunumuz yok, aksine talep çok fazla. Ancak bu yıl rekolte düşüklüğü yaşandı" diye konuştu.