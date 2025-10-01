Çiftçi ilk yağmurla bahçelere akın etti! Hasat için geri sayım başladı

4

Tırpan makineleri ile bahçelerin temizliğini yapan Köşklü çiftçilerden Sadettin Kılınç, "Ağaçtan çırpılarak yere düşürülen kestanenin yerde kaybolmaması için mutlaka dip temizliği yapılması gerekiyor. Eskiden bu işlem oraklarla yapılırdı. Artık tırpan makineleri ile yapılıyor. Bu da ayrı bir iş kolu oldu. Bu yıl her üründe olduğu gibi kestanede de kuraklığın etkisi çok fazla. Görüldüğü kadarıyla taban arazilerde ürün kuraklık nedeniyle yeterince beslenemediği için zayıf. Yüksek kesimlerde normal. Yağışların arkası gelirse ürünler irileşir. Yoksa küçük kalacak" diyerek son yıllarda tarımdaki en büyük sıkıntının kuraklık olduğunu belirtti.