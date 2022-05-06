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MagazinÇiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım!
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• 06 Mayıs 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım!

24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine giren ve balayı için Paris'i tercih eden Seda Sayan'dan yeni fotoğraf geldi. Eşiyle konakladıkları otelin girişinde yollarına dökülen gül yapraklarıyla karşılanan ünlü şarkıcı, o anları Instagram'dan yaınladı

• 06 Mayıs 2022 - 17:46 • Son Güncelleme:
1Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te almıştı.

2YOLLARINA GÜL YAPRAKLARI DÖKÜLDÜ

YOLLARINA GÜL YAPRAKLARI DÖKÜLDÜ

Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden balayı pozları gelmeye devam ediyor.Daha önce fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, bu kez eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Çift, konakladıkları otelin girişinde arkadaşları tarafından yollarına dökülen gül yapraklarıyla karşılandı. İkili, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

3Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım

Ökten de eşiyle birlikte verdiği bu pozu kalp emojileriyle birlikte Instagram'dan paylaştı.

4SÜRPRİZ NİKAH

SÜRPRİZ NİKAH

Öte yandan Sayan ve Ökten'in, 7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenmesi bekleniyordu. Ancak ikili, vizede yaşanan problemler nedeniyle geçtiğimiz hafta İstanbul'da dünyaevine girmişti. Gerçek ismi "Aysel Gürsaçer" olan sanatçı, "Ökten" soyadını almıştı.

5OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

OĞULCAN NİKAHA KATILMADI

Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in ise bu evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. 31 yaşındaki Engin'in, annesinin nikahına katılmaması da dikkat çekmişti.

6EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ

"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"

Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.

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