Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım!
24 Nisan'da Çağlar Ökten ile dünyaevine giren ve balayı için Paris'i tercih eden Seda Sayan'dan yeni fotoğraf geldi. Eşiyle konakladıkları otelin girişinde yollarına dökülen gül yapraklarıyla karşılanan ünlü şarkıcı, o anları Instagram'dan yaınladı
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Çağlar Ökten'den evlilik teklifi alan Seda Sayan, 24 Nisan'da sürpriz bir şekilde evlenmişti. İşleri nedeniyle hemen balayına çıkamayan çift, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakın dostlarıyla soluğu Paris'te almıştı.
YOLLARINA GÜL YAPRAKLARI DÖKÜLDÜ
Birlikte keyifli vakit geçiren ikiliden balayı pozları gelmeye devam ediyor.Daha önce fotoğraf çekimi için Paris sokaklarında gelinlikle dolaşan Sayan, bu kez eşiyle birlikte objektif karşısına geçti. Çift, konakladıkları otelin girişinde arkadaşları tarafından yollarına dökülen gül yapraklarıyla karşılandı. İkili, o anları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.
"EVLENECEK ZAMAN TAM BU ZAMANMIŞ"
Seda Sayan, daha önce verdiği bir röportajda ise, "Çocuğumun babası hariç geri kalan evliliklerimi saymıyorum. Evlenecek zaman tam bu zamanmış. Daha dinginleştim, şimdi yanımda biri olsun isterdim. Benimle 7. kez evlenmek için çabalayanlar var ama bende bir çaba yok." demişti.