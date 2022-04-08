Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı kalan tecrübeli futbolcunun Ceyhun Kazancı'ya haber yollayarak 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. İşte iki Süper Lig devi arasında yaşanan flaş transfer gelişmesi...
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.
Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.
Tecrübeli orta sahanın Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği öğrenilmişti.
BEŞİKTAŞ'TA GÜVEN YALÇIN BİLMECESİ
Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.
Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.