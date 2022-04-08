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BeşiktaşCeyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'
• 08 Nisan 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:

Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'

Devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönen ve İsmail Kartal tarafından kadro dışı kalan tecrübeli futbolcunun Ceyhun Kazancı'ya haber yollayarak 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. İşte iki Süper Lig devi arasında yaşanan flaş transfer gelişmesi...

• 08 Nisan 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:
1Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldıktan sonra gündeme gelen Ozan Tufan konusunda yeni gelişmeler yaşanacak. Fakat bu transferde işler biraz karışacak gibi.

2Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Çünkü Ozan'ın sezon başında kiralandığı İngiliz ekibi Watford ligde kalırsa, milli oyuncu 7 milyon Euro'ya Premier Lig oyuncusu olacak.Fenerbahçe defteri kapanacak.

3Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.

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O yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp, makul bir rakama Ozan'ı almak için de hamle yapacak. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

5Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Tecrübeli orta sahanın Sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği öğrenilmişti.

6BEŞİKTAŞTA GÜVEN YALÇIN BİLMECESİ

BEŞİKTAŞ'TA GÜVEN YALÇIN BİLMECESİ

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.

7Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Siyah-beyazlıların teklif ettiği ve oyuncunun istediği yıllık ücret arasında yaklaşık 300 bin Euro fark olduğu kaydedildi. Güven Yalçın-Beşiktaş görüşmelerini hem yurt içi hem de yurt dışından kulüpler yakından takip ediyor…

8Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

23 yaşındaki forvete Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi olduğu, ayrıca Avrupa'dan iki kulübün de futbolcuyu kadrosuna katma hesapları yaptığı gelen bilgiler arasında.

9Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha geldi.

10Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Michael Olunga için devreye girdi. Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferinden sonuç alınamazsa, Michael Olunga için resmi girişimler başlayacak.

11Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

Olunga'nın menajeri ile temasın kurulduğu da gelen haberler arasında. Katar'da Al Duhail forması giyen Michael Olunga, bu sezon takımıyla çıktığı 24 maçta 25 gol attı ve 1 asist gerçekleştirdi.

12Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

1.93 boyunda olan Olunga'nın 2023 yılında sözleşmesi sona eriyor ve 7 milyon Euro civarında bir piyasa değeri var.

13Ceyhun Kazancıya haber yolladı Beşiktaşta oynamak istiyorum

 

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