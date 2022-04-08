Ceyhun Kazancı'ya haber yolladı! 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum'

BEŞİKTAŞ'TA GÜVEN YALÇIN BİLMECESİ

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan Güven Yalçın'ın en büyük hedefi yeniden A Milli Takım forması giymek. Bunun için yeterli süreyi alamadığını düşünen Güven, kariyerinin bu aşamasında yapacağı uzun vadeli anlaşmayı doğru planlamak istiyor. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş, bu konuda daha genç forveti ikna edebilmiş değil… Taraflar arasındaki bir başka problem de mali şartlarda henüz anlaşmaya varılamaması.