Ceyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, 11. yaşına girdi. Ünlü oyuncu kızının doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Düvenci'nin kızı için yazdıkları herkesi duygulandırdı.
Ceyda Düvenci'nin 2008–2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu. İkilinin kızı Melisa Nur, 11. yaşında bastı.
"SEN BENİM BAŞIMA GELEN EN GÜZEL MELODİSİN"
Melisa Nur ile anne-kız pozunu yayınlayan Düvenci, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Çok sözüm var sana dair… 'Neden!' diye isyan etmeye kalksam kelimelerin dünyanın etrafını defalarca turlar. Ama seni olduğun gibi yaşamaya dair sözlerime ömrüm de yetmez, dünyayı turlasan da binlerce kez tükenmez kelimelerim. Bana ben olmayı öğreten biriciğim, hayat amacımı bulduran ve en kıymetli anneliği yaşatan balköpüğüm... Hayatımızı yoktan var etme gücü ve şansı verdiğin için sana teşekkür ederim. Bugün bu kadar sevgi ve şefkatle sarmalanıyorsak bu sadece senin sayende... İyi ki doğdun, iyi ki beni seçtin annen olarak. Hayatın müzik, gücün müzik ve hayallerin müzik… Sen de benim başıma gelen en güzel melodisin. Melisa'm, dileğim; seni sen yapan tüm özelliklerinle kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum benim canım kızım.
"YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ"
Öte yandan 2015'te kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi kucağına alan Ceyda Düvenci kızının hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:Serebral Palsi'de, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor.
Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya? Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde.
Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz 10’uncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama 5'inci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin.
"HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?"
Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral Palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor.
SEREBRAL PALSİ HAKKINDA
Serebral Palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.