Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinCeyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"
HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"
• 01 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ceyda Düvenci'nin iş insanı Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, 11. yaşına girdi. Ünlü oyuncu kızının doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Düvenci'nin kızı için yazdıkları herkesi duygulandırdı.

• 01 Mart 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Ceyda Düvenci kızı Melisayı paylaştı Başıma gelen en güzel melodisin
ABONE OL

Ceyda Düvenci'nin 2008–2013 yılları arasında evli kaldığı iş insanı Engin Akgün ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Nur, doğar doğmaz beyin kanaması yüzünden Serebral Palsi hastası olmuştu. İkilinin kızı Melisa Nur, 11. yaşında bastı.

2Ceyda Düvenci kızı Melisayı paylaştı Başıma gelen en güzel melodisin

Kızı için 2011 yılından bu yana mücadele eden ve sık sık aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Ceyda Düvenci, Melisa Nur'un doğum gününe özel duygusal bir not yayınladı.

3SEN BENİM BAŞIMA GELEN EN GÜZEL MELODİSİN

"SEN BENİM BAŞIMA GELEN EN GÜZEL MELODİSİN"

Melisa Nur ile anne-kız pozunu yayınlayan Düvenci, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Çok sözüm var sana dair… 'Neden!' diye isyan etmeye kalksam kelimelerin dünyanın etrafını defalarca turlar. Ama seni olduğun gibi yaşamaya dair sözlerime ömrüm de yetmez, dünyayı turlasan da binlerce kez tükenmez kelimelerim. Bana ben olmayı öğreten biriciğim, hayat amacımı bulduran ve en kıymetli anneliği yaşatan balköpüğüm... Hayatımızı yoktan var etme gücü ve şansı verdiğin için sana teşekkür ederim. Bugün bu kadar sevgi ve şefkatle sarmalanıyorsak bu sadece senin sayende... İyi ki doğdun, iyi ki beni seçtin annen olarak. Hayatın müzik, gücün müzik ve hayallerin müzik… Sen de benim başıma gelen en güzel melodisin. Melisa'm, dileğim; seni sen yapan tüm özelliklerinle kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum benim canım kızım.

4YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ

"YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ"

Öte yandan 2015'te kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi kucağına alan Ceyda Düvenci kızının hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:Serebral Palsi'de, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor.

5Ceyda Düvenci kızı Melisayı paylaştı Başıma gelen en güzel melodisin

Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya? Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde.

Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz 10’uncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama 5'inci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin.

6HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI

"HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?"

Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral Palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor.

SEREBRAL PALSİ HAKKINDA

Serebral Palsi, yani beyin felci insan vücudundaki kasların hareketlerini, tonusunu veya vücudun duruşunu etkileyen bir grup fiziksel engel durumuna verilen isimdir. Serebral Palsi çoğunlukla doğumdan önce olmak üzere olgunlaşmamış beynin gelişmesi sırasında meydana gelen hasardan kaynaklanır.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti!

    Kerim Tekin'in vefatıyla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti!

    Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...

    Meltem Miraloğlu soluğu mahkemede aldı! Savcılığa başvurdu...

    Oğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...

    Oğuzhan Koç 'yağlarını aldırdı' iddiası! Demet Özdemir istemiş...

    Ceyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"

    Ceyda Düvenci kızı Melisa'yı paylaştı! "Başıma gelen en güzel melodisin"