Ceren Hindistan'ın eski eşine dava! Üç yıla kadar hapis...

33 yaşındaki oyuncu, "Erkek diye ortada gezen bir müsveddenin bana karşı koruma kararı çıkarmasına saatlerdir kahkaha atıyorum. Daha bir şey açıklamadım. Asıl açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın. Aslan olmuş kedicik. Neyse bir ay süreyle korun bakalım. Şunu da söyleyeyim; mayın basana kadar sessizdir. Damarıma basmaya devam edersen asıl o zaman miyavlatırım. Merak etme senin gibi yazıp geri vites yapıp silmiyorum. Kalıyor sayfamda, istediğin zaman girip görürsün. Elimde tarihiyle dayak yediğim fotoğraflardan tutun da sığındığım otel sahiplerinin şahitlik beyanlarına kadar her şey elimizde var. Ben varsayımlarla değil belgelerle hareket ederim" açıklamasını yapmıştı.