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BeşiktaşCenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...
• 12 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:

Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Everton'la yollarını ayıran Cenk Tosun için Süper Lig devi yıllık 1.6 milyon euro maaş teklif etti. 31 yaşındaki golcü futbolcunun Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladığı belirtilirken, oyuncunun bonservisinin elinde olması ise büyük avantaj olarak görülüyor.

• 12 Mart 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
1Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanacak dev Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

2Çebinin açıklamaları şöyle;

Çebi'nin açıklamaları şöyle;

'Benim anladığım kadarıyla MHK'nin aldığı kararın sonuçlarını 2-3 ay sonra göreceğiz. Umuyorum ki devam edecek hakemler, TFF ve kulüpleri daha zor durumda bırakmayacak şekilde maçlarını yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur.

3Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

TFF'nin kararının yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi. Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum. Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF'yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır.

4Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Hakemler çıksın konuşsun. VAR kayıtları açıklansın. Hakemlerle ilgili gizlilikler olmasın. Maçların hakem ataması matematik usulü olsun. Böylece baskılar azalsın. David Elleray'e bunları aktardım. Raporuna nasıl aktaracak bilmiyorum.

5Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Derbinin ertelenmesiyle ilgili bir TFF'den de Galatasaray'dan da bize ulaşan bir talep bulunmamaktadır. Maçların ertelenmesiyle ilgili şartlar nettir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse, top sekiyorsa maç oynanır. Hava şartları müsaade ederse pazartesi derbiyi oynamak istiyoruz.

6Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir, takımlardan birisidir. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir.

7Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Derbiyi istedikleri yerde oynayabiliriz. Zemini mazeret göstermelerini kabul etmiyorum. Hatta istiyorlarsa Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilirler. Talisca’nın gelmesini ben de isterim. Bizim bütçelerimiz belli. Talisca bizim şartlarımızda gelmek isterse gider onu sırtımda taşır getiririm. Olmayacak duaya amin demenin manası yok.'

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Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde gösterdiği harika performans ile hem siyah beyazlıların hem de milli takımın vazgeçilmez ismi olan Cenk Tosun, rekor bir ücret ile Premier Lig'in kötü takımlarından Everton'a imza atmıştı. İlk sezonda forma şansı bulan milli golcü daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düştü. Cenk Tosun'un yeniden Süper Lig'e döneceği iddia edildi.

9Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Everton forması giyen Cenk Tosun, atlattığı sakatlığının ardından zaman zaman forma şansı bulsa da Premier Lig'den ayrılmaya karar verdi. Golcü oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda bitiyor.

10Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Star'ın haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu kariyerine Türkiye'de devam etme kararı aldı. Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Cenk Tosun'a yıllık 1.6 milyon Euro teklifte bulunuldu. Golcü futbolcu sezon sonunda yeniden Beşiktaş'a dönecek.

11Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a dönen Cenk Tosun siyah beyazlıların Erzurumspor ile deplasmanda karşılaştığı maçta ağır bir sakatlık geçirmişti. Sezonu kapatan milli futbolcu Everton'a dönmüş ve yeni yeni forma şansı bulmuştu.

12Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

13Cenk Tosun bombası Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...

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