Cenk Tosun bombası! Yeni takımı belli oldu yıllık 1.6 euro maaş...
Everton'la yollarını ayıran Cenk Tosun için Süper Lig devi yıllık 1.6 milyon euro maaş teklif etti. 31 yaşındaki golcü futbolcunun Türkiye'ye dönmek için hazırlıklara başladığı belirtilirken, oyuncunun bonservisinin elinde olması ise büyük avantaj olarak görülüyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Süper Lig'de pazartesi akşamı oynanacak dev Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
TFF'nin kararının yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değildir çünkü kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi. Kulüplerimiz zamanlama olarak bunun yanlış olduğunu söylemişlerdir ama ben buna katılmıyorum sonuçları görmeden yorumu doğru bulmuyorum. Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil, Beşiktaş olarak TFF'yle alınan son kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır.
Derbinin ertelenmesiyle ilgili bir TFF'den de Galatasaray'dan da bize ulaşan bir talep bulunmamaktadır. Maçların ertelenmesiyle ilgili şartlar nettir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse, top sekiyorsa maç oynanır. Hava şartları müsaade ederse pazartesi derbiyi oynamak istiyoruz.
Derbiyi istedikleri yerde oynayabiliriz. Zemini mazeret göstermelerini kabul etmiyorum. Hatta istiyorlarsa Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilirler. Talisca’nın gelmesini ben de isterim. Bizim bütçelerimiz belli. Talisca bizim şartlarımızda gelmek isterse gider onu sırtımda taşır getiririm. Olmayacak duaya amin demenin manası yok.'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde gösterdiği harika performans ile hem siyah beyazlıların hem de milli takımın vazgeçilmez ismi olan Cenk Tosun, rekor bir ücret ile Premier Lig'in kötü takımlarından Everton'a imza atmıştı. İlk sezonda forma şansı bulan milli golcü daha sonra yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düştü. Cenk Tosun'un yeniden Süper Lig'e döneceği iddia edildi.
Golcü futbolcu Everton'da bu sezon sadece 3 maçta forma giydi ve karşılaşmaların tümünde de sonradan oyuna dahil oldu. Cenk, gol ya da asist yapamadı. Milli futbolcu Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 3 Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 30 yaşındaki golcü Beşiktaş kariyerinde 146 maça çıkarken, 67 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.