Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ ÖLDÜ





Kazada ikisi sürücü toplam 24 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Çiftçibaşı (69), Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.