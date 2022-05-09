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MagazinCem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldattı! Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...
HaberlerMagazin Haberleri Cem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldattı! Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...
• 09 Mayıs 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:

Cem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldattı! Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...

Daha önce meslektaşı Cem Belevi'nin ihanetini affederek barışan İrem Derici'nin yine aldatıldığı konuşuluyor. Ayrılık sonrası Derici, eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti.

• 09 Mayıs 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
1Cem Belevi İrem Dericiyi ikinci kez aldattı Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...
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İrem Derici aşkta yine aradığını bulamadı. Cem Belevi'ye aşkını her fırsatta dile getiren ve son olarak Armağan Çağlayan'a katılarak "Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" diyen Derici bir şans daha verdiği Belevi tarafından iddialara göre yine aldatıldı.

2Cem Belevi İrem Dericiyi ikinci kez aldattı Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...

Belevi’nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk yaşadığı iddia edildi. İkinci Sayfa'nın iddiasına göre; bunu öğrenen İrem Derici, Cem Belevi’yi terk etti.

3Cem Belevi İrem Dericiyi ikinci kez aldattı Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...

Derici bununla da kalmadı sosyal medya hesabından ağır sözler söyledi. İrem Derici'nin “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler” sözleriyle olay oldu.

4ALDATANI AFFETMEK NORMAL DEĞİL

"ALDATANI AFFETMEK NORMAL DEĞİL"

Belevi, daha önce "Birden fazla kez aldatan partneri affetmek normal midir?" şeklindeki soruya "Bana göre normal değildir tabii ki... Ama normalleştirebilirdim de... Beylik beylik konuşmak kolay da yaşayınca öyle olmuyor." yanıtını vermişti.

5TATİLDE AYRILMIŞLARDI

TATİLDE AYRILMIŞLARDI

Öte yandan Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.

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