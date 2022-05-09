• 09 Mayıs 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
Cem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldattı! Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...
Daha önce meslektaşı Cem Belevi'nin ihanetini affederek barışan İrem Derici'nin yine aldatıldığı konuşuluyor. Ayrılık sonrası Derici, eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti.
• 09 Mayıs 2022 - 11:20 • Son Güncelleme:
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İrem Derici aşkta yine aradığını bulamadı. Cem Belevi'ye aşkını her fırsatta dile getiren ve son olarak Armağan Çağlayan'a katılarak "Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" diyen Derici bir şans daha verdiği Belevi tarafından iddialara göre yine aldatıldı.
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TATİLDE AYRILMIŞLARDI
Öte yandan Cem Belevi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem Derici'nin doğum gününü kutlamak için sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü çiftten kötü haber gelmişti. Derici ile Belevi, ilişkilerini yine sonlandırmıştı.