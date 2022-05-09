Cem Belevi İrem Derici'yi ikinci kez aldattı! Derici’den Cem Belevi’ye olay sözler...

İrem Derici aşkta yine aradığını bulamadı. Cem Belevi'ye aşkını her fırsatta dile getiren ve son olarak Armağan Çağlayan'a katılarak "Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" diyen Derici bir şans daha verdiği Belevi tarafından iddialara göre yine aldatıldı.