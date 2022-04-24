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BeşiktaşÇebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Çebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!
• 24 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:

Çebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve özellikle forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş'ın, Fatih Terim'in prensi yıldız futbolcunun işini bitirdiği öğrenildi. İşte siyah beyazlı yönetimin Valerien İsmael'e verdiği o isim...

• 24 Nisan 2022 - 13:51 • Son Güncelleme:
1Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar
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Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

2Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Adı Fenerbahçe ile anılan, sözleşmesi sona erecek Cyle Larin ile anlaşamayan siyah-beyazlı yönetimin, Kanadalı oyuncunun boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

3Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Kariyerinin en parlak dönemlerini Galatasaray'da geçiren, Yunan devi Olympiakos'ta bu sezon 27 maçta 1 gol 1 asist üretebilen Nijeryalı futbolcunun kiralanması düşünülüyor.

4Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

27 yaşındaki kanat/forvetin Olympiakos ile kontratı Haziran 2025'te bitiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da göze giremeyen, Fransız ekibi Monaco'da da dikiş tutturamayan Onyekuru, Ağustos 2021'den beri Yunanistan'da top koşturuyor. Olympiakos, Onyekuru'yu Monaco'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael onay verirse, Beşiktaş yönetimi Onyekuru için harekete geçecek.

5Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Töre, yeni teknik direktör Valerien Ismael'in göreve gelmesi sonrasında herhangi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen kadroya alınmamıştı.

6Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Tecrübeli kanat oyuncusunun, kalan haftalarda da forma giymesi beklenmiyor. Kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlayan Töre'yle, Karagümrük'ün ilgilendiği bildirildi.

7Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Sezon başında Sergen Yalçın'ın düzenli olarak maçların son bölümlerinde sahaya sürdüğü Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası süre alamamaya başladı. Önder Karaveli'den de yalnızca iki maçta şans bulan Gökhan, daha sonra oynanan 11 maçın 8'inde kadroya girdi ama oynamadı. Son 3 maçta ise kadroya dahi alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçında toplam 253 dakika sahada kalabildi, gol veya asist üretemedi.

8RIDVAN YILMAZ TOTTENHAMA...

RIDVAN YILMAZ TOTTENHAM'A...

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak edilen isimler arasındaki Rıdvan Yılmaz'a çok ciddi bir teklif geldi. Siyah beyazlıların genç futbolcusunu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın bir süredir izlediği ortaya çıktı.

9Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; İngilizler milli sol bek için Beşiktaş'ın kapısını 8 milyon avroluk teklifle çaldı. Eğer Beşiktaş bu teklifi kabul eder ya da pazarlıklar daha üst seviyelere taşınırsa, Tottenham'ın tarihindeki en pahalı ikinci sol bek transferi olacak.

10Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

Londra ekibi geçen sezon Sergio Reguilon için Real Madrid'e 30 milyon avro öderken, İspanyol futbolcunun birçok talibi olması sonrasında bu bölge için Ben Davies ile beraber görev yapacak bir isim arayışındaydı.

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Siyah beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz'ı 10 milyon avronun altında bir rakama bırakmak istemiyor. Genç futbolcu ise hayalinin İngiltere'de top koşturmak olduğunu söylerken siyah beyazlı yönetimden transferi için kolaylık gösterilmesini istedi.

12Çebi ve İsmael işi bitirdi Halil Dervişoğlu derken Fatih Terimin oğlum dediği yıldızı alıyorlar

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