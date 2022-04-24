Çebi ve İsmael işi bitirdi! Halil Dervişoğlu derken Fatih Terim'in 'oğlum' dediği yıldızı alıyorlar!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve özellikle forvet hattında sıkıntı yaşamak istemeyen Beşiktaş'ın, Fatih Terim'in prensi yıldız futbolcunun işini bitirdiği öğrenildi. İşte siyah beyazlı yönetimin Valerien İsmael'e verdiği o isim...
27 yaşındaki kanat/forvetin Olympiakos ile kontratı Haziran 2025'te bitiyor. İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da göze giremeyen, Fransız ekibi Monaco'da da dikiş tutturamayan Onyekuru, Ağustos 2021'den beri Yunanistan'da top koşturuyor. Olympiakos, Onyekuru'yu Monaco'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael onay verirse, Beşiktaş yönetimi Onyekuru için harekete geçecek.
Sezon başında Sergen Yalçın'ın düzenli olarak maçların son bölümlerinde sahaya sürdüğü Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sonrası süre alamamaya başladı. Önder Karaveli'den de yalnızca iki maçta şans bulan Gökhan, daha sonra oynanan 11 maçın 8'inde kadroya girdi ama oynamadı. Son 3 maçta ise kadroya dahi alınmadı. 30 yaşındaki futbolcu 12 Süper Lig maçında toplam 253 dakika sahada kalabildi, gol veya asist üretemedi.