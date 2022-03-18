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TrabzonsporÇaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı! Bomba Alex de Souza detayı...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı! Bomba Alex de Souza detayı...
• 18 Mart 2022 - 23:18 • Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı! Bomba Alex de Souza detayı...

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçta Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Trabzonspor adına bu müsabakada ilkler yaşandı. Rizespor'un tecrübeli futbolcusu karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan Alex de Souza detayı da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 18 Mart 2022 - 23:18 • Son Güncelleme:
1Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı Bomba Alex de Souza detayı...
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Süper Lig'in 30'uncu haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Bordo-mavili takım adına Süper Lig'de ilkler yaşandı. Öte yandan Rizespor'un yıldızı müsabakaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

2Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı Bomba Alex de Souza detayı...

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı.

3Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı Bomba Alex de Souza detayı...

Mücadele yoğun kar yağışı ve sonrasında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları sebebiyle 20 dakikada geç başladı.

4Abdülkadir Ömür attı

Abdülkadir Ömür attı

Trabzonspor'un aradığı gol 48'inci dakikada geldi. Djaniny'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür altıpas içerisinde düzgün bir vuruş yaparak bordo-mavilileri 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

5Son haftalarda kendini buldu

Son haftalarda kendini buldu

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, son haftalarda adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in son 3 haftasında 3 gol ve 1 asist kaydetti.

6Pohjanpalo oyuna girdi

Pohjanpalo oyuna girdi

Kritik karşılaşmada dakikalar 55'i gösterdiğinde Rizespor'da Bülent Korkmaz oyuna müdahalelerde bulundu. Finlandiyalı golcü Pohjanpalo oyuna dahil oldu.

7Penaltı kararı

Penaltı kararı

Zorlu müsabakada dakikalar 56'yı gösterdiğinde Rizespor penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahası içerisinde Holmen, Nwakaeme'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Volkan Bayarslan, tereddüt etmeden beyaz noktayı gösterdi.

8Pohjanpalo attı

Pohjanpalo attı

Rizespor'da oyuna sonradan dahil olan Pohjanpalo, 59'uncu dakikada beyaz noktada topun başına geldi. Finlandiyalı golcü, Erce Kardeşler'in soluna yaptığı vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

9VAR uyardı, penaltı kararı

VAR uyardı, penaltı kararı

Kritik mücadelede dakikalar 62'yi gösterdiğinde Rizespor cephesi penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan, VAR hakeminin uyarısı sonrası pozisyonu inceledi. Volkan Bayarslan daha sonra Rizespor lehine penaltı kararı verdi.

10Pohjanpalo duble dedi

Pohjanpalo 'duble' dedi

Heyecan dolu karşılaşmada takımının kazandığı ikinci penaltıda da Pohjanpalo topun başına geçti. Finlandiyalı golcü bir kez daha aynı köşeyi düşündü ve skoru 2-1 yaptı.

11Djaniny skora dengeyi getirdi

Djaniny skora dengeyi getirdi

Kritik müsabakada dakikalar 70'i gösterdiğinde Trabzonspor'da Djaniny sahneye çıktı. Rizespor'da kaleci Gökhan Akkan'ın hatası sonrası top ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.

1290+3te penaltı kararı

90+3'te penaltı kararı

Zorlu mücadelede dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Gedson Fernandes'in pasında Pohjanpalo savunma arkasına hareketlendi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı.

13Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı Bomba Alex de Souza detayı...

Erce Kardeşler'in müdahalesi sonrası Finlandiyalı futbolcu yerde kaldı ve hakem Volkan Bayarslan bir kez daha penaltıyı işaret etti.

14Pohjanpalo hat-trick yaptı

Pohjanpalo hat-trick yaptı

Rizespor'un kazandığı penaltıda topun başına üçüncü kez Pojhanpalo geçti. Finlandiyalı golcü bu penaltıda da Erce Kardeşler'i geçmeyi başardı. Tecrübeli santrafor takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti.

15Alexten sonra ilk isim oldu

Alex'ten sonra ilk isim oldu

Çaykur Rizespor santrforu Joel Pohjanpalo, Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan ilk oyuncu oldu. Alex de Souza, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Mayıs 2011'de oynanan Ankaragücü maçında aynı başarıyı yakalamıştı.

16Pohjanpalo 12 gol attı

Pohjanpalo 12 gol attı

Rizespor'un sezon başında transfer ettiği Pohjanpalo formda performansını devam ettirdi. Finlandiyalı golcü, Süper Lig'de gol sayısını 12'ye yükseltti.

17Trabzonspor 13 hafta sonra kaybetti

Trabzonspor 13 hafta sonra kaybetti

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta sonra ilk kez kaybetti.

18Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı Bomba Alex de Souza detayı...

Bülent Korkmaz'ın takımı Rizespor ise 7 hafta sonra ilk kez kazandı.

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