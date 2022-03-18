• 18 Mart 2022 - 23:18 • Son Güncelleme:
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçına damga vurdu! Tepetaklak oldular, peş peşe penaltı kararı! Bomba Alex de Souza detayı...
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçta Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadele gol yağmuruna sahne oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve bu sezonki ikinci yenilgisini yaşadı. Trabzonspor adına bu müsabakada ilkler yaşandı. Rizespor'un tecrübeli futbolcusu karşılaşmaya damga vurdu. Öte yandan Alex de Souza detayı da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 18 Mart 2022 - 23:18 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 30'uncu haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Bordo-mavili takım adına Süper Lig'de ilkler yaşandı. Öte yandan Rizespor'un yıldızı müsabakaya damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
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Alex'ten sonra ilk isim oldu
Çaykur Rizespor santrforu Joel Pohjanpalo, Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig maçında üç penaltı golü atan ilk oyuncu oldu. Alex de Souza, Fenerbahçe forması giydiği dönemde Mayıs 2011'de oynanan Ankaragücü maçında aynı başarıyı yakalamıştı.
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Trabzonspor 13 hafta sonra kaybetti
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 13 hafta sonra ilk kez kaybetti.