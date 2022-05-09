Canlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!
Süper Lig'de İsmail Kartal'ın çıkışıyla Şampiyonlar Ligi potasına kadar gelen ve dün de derbiden beraberlikle ayrılarak son 12 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan son dakika gelişmesi...
Dün akşam Vodafone Arena'da ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşan ve 6 eksiğine rağmen sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın koltuğunu Jorge Jesus'a devretmesi beklenirken, sarı lacivertli kulüpte yaşanan flaş ayrılık taraftarları bir hayli üzdü. Sezon başında Vitor Pereira'nın kefil olarak getirdiği tecrübeli futbolcunun Sarı Kanarya'ya veda ettiği öğrenilirken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 23 milyon euro'ya serbest kalır maddesinin henüz adı açıklanmayan bir Avrupa takımı tarafından devreye sokulduğu bildirildi. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler ve Samandıra'ya yakınlığıyla bilinen usta yazar Ahmet Ercanlar'ın sürpriz istihbaratı...
Kim Min Jae bundan sonra belki de Fenerbahçe forması giymeyecek. Benim bildiği kadarıyla sözleşmesinde 23 milyon euro'luk serbest kalır maddesi var. Bu maddeyi kullanmak isteyen 5 kulüp Fenerbahçe'ye geldi.