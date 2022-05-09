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FenerbahçeCanlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!
• 09 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:

Canlı yayında resmen açıkladı! Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euro'ya transfer oldu!

Süper Lig'de İsmail Kartal'ın çıkışıyla Şampiyonlar Ligi potasına kadar gelen ve dün de derbiden beraberlikle ayrılarak son 12 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı. İşte sarı lacivertli cephede yaşanan son dakika gelişmesi...

• 09 Mayıs 2022 - 16:22 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu
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Dün akşam Vodafone Arena'da ezeli rakibi Beşiktaş'la karşılaşan ve 6 eksiğine rağmen sahadan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın koltuğunu Jorge Jesus'a devretmesi beklenirken, sarı lacivertli kulüpte yaşanan flaş ayrılık taraftarları bir hayli üzdü. Sezon başında Vitor Pereira'nın kefil olarak getirdiği tecrübeli futbolcunun Sarı Kanarya'ya veda ettiği öğrenilirken, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 23 milyon euro'ya serbest kalır maddesinin henüz adı açıklanmayan bir Avrupa takımı tarafından devreye sokulduğu bildirildi. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler ve Samandıra'ya yakınlığıyla bilinen usta yazar Ahmet Ercanlar'ın sürpriz istihbaratı...

2Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Kim Min Jae bundan sonra belki de Fenerbahçe forması giymeyecek. Benim bildiği kadarıyla sözleşmesinde 23 milyon euro'luk serbest kalır maddesi var. Bu maddeyi kullanmak isteyen 5 kulüp Fenerbahçe'ye geldi.

3Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

İtalya'dan, İspanya'dan, Premier Ligden talipleri var zaten gelirken de öyle demiş 'Fenerbahçe'de 1 sene oynar giderim' demiş. Üzücü ama gerçek, ama helal olsun 20 milyon euro para kazandırdı bu kulübe.

4Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sesleniyorum, her sene bir tane Kim Min Jae bulun, scoutingi harekete geçirin. Oyuncuyu Vitor Pereira getirmişti. 23 milyon euro ne demek biliyor musunuz? Bir sonraki sezonun toplam transfer bütçesidir

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Kim satıldı onun için Kore'ye gitti, transfer olduğu için kendini riske etmek istemedi. Szalai'nin de gitme ihtimali var.

6Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Benim bildiği kadarıyla Ali Koç Jorge Jesus'a imza attırmaya gidiyor. Bunu sayın başkana soramadım ama Ali Koç Jesus'u alıp gelecek.

7Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'de gözden düşen ve TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliğine transfer olan Barış Alıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... 24 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği'nde gösterdiği yüksek performansla yeniden Süper Lig'e göz kırptı.

8Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

2018/19 yaz transfer döneminde büyük beklentiler içinde Berke Özer ile birlikte Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı, istenilen performansı gösteremeyerek ilk sezonunun ara transfer döneminde Yeni Malatyaspor'a kiralanmıştı.

9Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Sırasıyla Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Belçika takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı, son olarak gittiği 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kendini buldu.

10Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Son oynanan BB Erzurumspor maçında attığı golle takımına galibiyeti getiren Alıcı, bu golle takımını düşme hattından da uzaklaştırmış oldu.

11Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Bu sezon Gençlerbirliği'nde 8 gol 6 asistlik performans gösteren Barış Alıcı'yı başta Sivasspor ve Giresunspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibi yeni sezonda takımına katmak istiyor.

12Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon takımlar, Türkiye Futbol Federasyonu'n açıkladığı yabancı kuralına göre 2022/2023 sezonunda kadrolarında 12 adet yabancı futbolcu yer alabilecek ve ilk 11'de 7 yabancı bulundurabilecek.

13Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

Bu sezon takımlar kadroda 14 sahada ise 8 yabancı oyuncu bulundurabilirken önümüzdeki sezon düşecek bu sayıdan dolayı Barış Alıcı, yerli oyuncu statüsünde görev alabilecek oyuncular konumunda iyi bir seçenek olarak gözüküyor.

14Canlı yayında resmen açıkladı Üzülerek söylüyorum yıldız futbolcu 23 m.euroya transfer oldu

 

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