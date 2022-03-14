Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar ise Crespo için için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama yönetimin 'Evet' demeyeceğini belirtiyorlar. Bu rakama ulaşılmadığı sürece de Portekizli oyuncu Fenerbahçe'de forma giymeye devam edecek. Crespo, hem ön liberoda da hem de merkez orta sahada son derece başarılı performans göstererek adeta istikrar abidesi olmuş durumda.