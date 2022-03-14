Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek
Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler ve Yağız Sabuncuoğlu sarı lacivertli kulüpte yaşanacak ilk ayrılığı açıkladı. Çelikler yıldız futbolcu için 'acayip bir paraya satılabilir' ifadelerini kullandı.
Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle takım içi rotasyonu için 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilen Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla en başarılı transfer olmayı başardı.
Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar ise Crespo için için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama yönetimin 'Evet' demeyeceğini belirtiyorlar. Bu rakama ulaşılmadığı sürece de Portekizli oyuncu Fenerbahçe'de forma giymeye devam edecek. Crespo, hem ön liberoda da hem de merkez orta sahada son derece başarılı performans göstererek adeta istikrar abidesi olmuş durumda.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti, 1 gol, 1 asistlik performansıyla karşılaşmaya damga vuran Diego Rossi için flaş iddia karşılaşmanın ardından geldi.
VOLE'deki "Nakavt" programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve Yağız Sabuncuoğlu, Diego Rossi ile yolların ayrılacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Brezilyalı futbolcu için "al-sat" yapacak diyen Sabuncuoğlu, Rossi için Fenerbahçe'nin ödediği rakamın 6.5 milyon dolar olduğunu ve sarı-lacivertlilerin sezon sonu oyuncuyu satacağını açıkladı. Sabuncuoğlu bu durumu, "Fenerbahçe Diego Rossi için al-sat yapacak" şeklinde ifade etti.