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FenerbahçeCanlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek
• 14 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:

Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler ve Yağız Sabuncuoğlu sarı lacivertli kulüpte yaşanacak ilk ayrılığı açıkladı. Çelikler yıldız futbolcu için 'acayip bir paraya satılabilir' ifadelerini kullandı.

• 14 Mart 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek
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Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın isteğiyle takım içi rotasyonu için 1.5 milyon Euro transfer bedeliyle Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil edilen Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla en başarılı transfer olmayı başardı.

2Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor ile oynadığı derbi maçta 1 kişi eksik kalan takımını ayakta tutan ve istatistikleriyle adeta destan yazan Miguel Crespo'ya İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüpleri talip olmuştu.

3Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Ancak Portekizli oyuncuyu isteyen takımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Takvim'de yer alan haberde, La Liga'da mücadele veren Sevilla ile Espanol kulüplerinin de Crespo ile ilgilendiği ve önümüzdeki günlerde Sarı-Lacivertli kurmaylarla resmi temasa geçecekleri öğrenildi.

4Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar ise Crespo için için 10 milyon Euro'nun altında bir rakama yönetimin 'Evet' demeyeceğini belirtiyorlar. Bu rakama ulaşılmadığı sürece de Portekizli oyuncu Fenerbahçe'de forma giymeye devam edecek. Crespo, hem ön liberoda da hem de merkez orta sahada son derece başarılı performans göstererek adeta istikrar abidesi olmuş durumda.

5Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti, 1 gol, 1 asistlik performansıyla karşılaşmaya damga vuran Diego Rossi için flaş iddia karşılaşmanın ardından geldi.

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VOLE'deki "Nakavt" programında gazeteciler Serdar Ali Çelikler ve Yağız Sabuncuoğlu, Diego Rossi ile yolların ayrılacağını açıkladı. Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Brezilyalı futbolcu için "al-sat" yapacak diyen Sabuncuoğlu, Rossi için Fenerbahçe'nin ödediği rakamın 6.5 milyon dolar olduğunu ve sarı-lacivertlilerin sezon sonu oyuncuyu satacağını açıkladı. Sabuncuoğlu bu durumu, "Fenerbahçe Diego Rossi için al-sat yapacak" şeklinde ifade etti.

7Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

24 yaşındaki oyuncunun iki talibi olduğunu paylaşan Sabuncuoğlu'na göre o takımlar, Vitor Pereira'nın Flamengo'su ve ABD MLS'ten bir takım.

8Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Fenerbahçe yönetiminin, menajer Kia Joorabchian ile arasının iyi olduğunun altını çizen Serdar Ali Çelikler, şöyle devam etti:

9Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Kia Joorabchian, Diego Rossi'yi hemen satar çünkü Güney Amerika kıtasında önemli bağlantıları olan güçlü bir menajer. Diego Rossi'yi Fenerbahçe acayip bir paraya satabilir. 7.5 milyon euro gibi saçma sapan bir paraya.

10Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Çelikler ayrıca, Joorabchian vasıtasıyla bundan sonra Fenerbahçe'ye Brezilyalı futbolcuların geleceğini iddia etti. Fenerbahçe'de toplamda 30 maça çıkan Rossi, 3 gol-7 asistlik katkı sağladı. Brezilyalı oyuncunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 14 milyon euro.

11Canlı yayında ilk transferi açıkladı Fenerbahçenin yıldızı acayip bir paraya gidecek

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Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek

Canlı yayında ilk transferi açıkladı! Fenerbahçe'nin yıldızı acayip bir paraya gidecek