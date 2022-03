Canlı yayında iki transfer ismi verdi! Galatasaray'a bir kaleci bir de forvet geliyor

BERKE F.BAHEÇ'YE AVRUPA'YA GİDECEĞİM DEMİŞTİ!

"Galatasaray taraftarı Pena'yı seviyor ama Barcelona kolay kolay bırakmaz. Muslera varken de yabancı bir kaleci hamlesi olmaz. Bir yerli kaleci almak istiyor Galatasaray. İrfan Can Eğribayat konusu kulislerde geçmeye başladı. Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Sezon başında 3 milyon Euro konuşuluyordu ama şu an imkansız bu paralar. Belki 1 milyon Euro olabilir. Yerli bir alternatif kaleci olarak iyi bir hamle. Ya İrfan Can ya da Fenerbahçe'den Berke Özer... İkisinden biri gelecek."