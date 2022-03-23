Canlı yayında iki transfer ismi verdi! Galatasaray'a bir kaleci bir de forvet geliyor

Galatasaray'ın son mali genel kuruluna bakıldıpında salonun ikiye bölündüğünü görürsünüz. Bu rahatsız edici bir görüntüydü. Adnan Polat ile başladı rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de böyle oldu. Mahkemelere kadar giden görüntüler oldu. Galatasaray geleneğinde ibra yönünde bir eğilim vardır. İnsanlar 'İbra etmiyorum' fotoğrafını görmek istemezler. Söz konusu kapalı oylama olduğunda daha özgür bir ortam var. Yönetim böyle bir oylamaya sıcak bakmaz."