Canlı yayında iki transfer ismi verdi! Galatasaray'a bir kaleci bir de forvet geliyor
Galatasaray cephesine yakınlığıyla bilinen Nevzat Dindar, sarı kırmızılı takımın iki transferini açıkladı. Pena'nın Barcelona'ya geri döneceğini belirten Dindar bir kaleci bir de forvet ismi verdi.
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, Sarı Kırmızılıların gündeminde yer alan konuları Skorer TV'de Nergis Aşkın'a değerlendirdi. Nevzat Dindar'ın değerlendirmeleri şu şekilde;
"Burak Elmas'ın ibra olup olmayacağı konusunda öngörü yapabilmemiz mümkün değil. 9 ay önce yüzde 32 oyla seçilmiş bir başkan var. Bu sürede yönetimde kopmalar oldu Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün yönetimden kopmaları, yeni bir CEO atandı ve ardından görevinden alındı.
Taraftarın kırmızı çizgisi olan Fatih Terim ile yolların ayrılması gibi durumlar oldu. O gün için taraftar arasında bir anket yapılsaydı yüzde 90 Burak Elmas çıkardı. Düşünülen hamlelerin yapılmaması tepkilere yol açtı. Burak Elmas için kolay bir mali genel kurul olmayacak. O gün mali genel kurulun açık mı yoksa kapalı mı olacağı belirleyici olacak.
Galatasaray'ın son mali genel kuruluna bakıldıpında salonun ikiye bölündüğünü görürsünüz. Bu rahatsız edici bir görüntüydü. Adnan Polat ile başladı rahmetli Mustafa Cengiz döneminde de böyle oldu. Mahkemelere kadar giden görüntüler oldu. Galatasaray geleneğinde ibra yönünde bir eğilim vardır. İnsanlar 'İbra etmiyorum' fotoğrafını görmek istemezler. Söz konusu kapalı oylama olduğunda daha özgür bir ortam var. Yönetim böyle bir oylamaya sıcak bakmaz."
"Burak Elmas ibra edilmezse mahkemeye gitmeyecek. Kulislerde bir takım iddialar var 'Ne pahasına olursa olsun koltuğunu bırakmayacak' şeklinde. Galatasaray Başkanı Burak Elmas tüzüğe göre hareket edecek. İbra olunmadığı takdirde seçim olacak. O gün salonunun havasını öngörürse öncesinde bir strateji geliştirerek 'Seçime gidiyorum' diyebilir."
"Fatih Terim şu anda ABD'de. Yarın Türkiye'ye gelecek. Cumartesü günü de salonda olacağı bilgisine ulaştım. Fatih hocanın konuşma yapıp yapmayacağı konusu speküle ediliyor. Fatih hocanın çıkıp konuşma yapmasının Galatasaray siyasetine etki anlamına geleceğini düşündüğüm için konuşma yapmayacağını düşünüyorum.
"Transfer haberlerine mesafeli durmak lazım. Cicaldau'ya teklifler olursa değerlendirilecek. Yeni sezon planlamasında Cicaldau'nun olacağını düşünmüyorum. Campos veya Sensibile gibi isimler bu yüzden geldi. Bildiğim kadarıyla Torrent gelecek planlamasına çoktan başladı. Morutan belki başka bir takıma kiralanabilir.
En son Malatyaspor'dan bir kiralama teklifi vardı. O da Sumudica gittikten sonra sona erdi. Cicaldau transferinden sonra Yüksel Yeşilova ile görüşme yaptık. Bana 2 milyon Euro'ya olursa iyi transfer' demişti. Açık söyleyeyim Barcelona maçları onun adına verimli geçmedi. İtalya kaynaklı Cicaldau haberlerine bekleyip görelim diyorum. Campos bu işin içindeyse pazarlayabilir."
"Türkiye'de uzun soluklu plan yapamıyorsunuz. Cumartesi günü çıkacak sonuca göre her şey değişebilir. Domenec Torrent'in mühendisliğini yapacak bir kadronun şansı hak ettiğini düşünüyorum. Bu konuda önyargılı değilim. Bakıldığında geçmişi kimisini ikna eder veya etmez ama Galatasaray'ın fiziksel anlamda geliştiği, taktiksel anlamda da sahaya bir şeyler koyabilen bir Galatasaray var."
"Yabancı hocaları anlayamıyoruz. Son EURO 2020 şampiyonu İtalya'nın teknik direktör Mancini, Galatasaray'da çalıştığı dönemde Sabri'yi sol bek oynattı ve Ceyhun Gülselam'dan vazgeçmedi. Berkan ve Taylan'ı Galatasaray'a Torrent aldırmadı. Alanyaspor'a ödenen 4 milyon Euro'yu Torrent ödetmedi. 400 bin Eur olsa tartışma olmazdı ama 4 milyon Euro olunca tartışmalar büyüdü. Ayrıca Kuntz bu iki ismi A Milli Takım'a çağırdı."
"Erick Pulgar'ın Campos transferi olduğu ve bilerek oynatılmadığı iddia ediliyor. Bu konuda gerçek şu ki Gedson Fernandes konusu masaya geldiğinde ortak karar olarak Gedson'a onay veriyorlar fakat defansif bir orta saha oyuncusu arıyorlardı. Tamamen pozisyonla alakalı bir sıkıntıdan gerekiyor. Gedson Fernandes 6 numara pozisyonu için düşünülmedi.
Tamamen bundan kaynaklanan bir strateji. Pulgar'a da şöyle bakıldı defansif açıdan geçmişi iyi, maliyeti de yoktu. Galatasaray transferi bu yüzden bitirdi. Berkan ve Taylan'ın performansının biraz yukarı çıktığı düşüncesi var. Torrent ve Campos'un orta kararı olarak Gedson Fernandes konusu kapandı. İki isim de Gedson'u 6 numara olarak düşünmedikleri için transfer gerçekleşmedi. Olay tamamen bundan ibaret."
BERKE F.BAHEÇ'YE AVRUPA'YA GİDECEĞİM DEMİŞTİ!
"Galatasaray taraftarı Pena'yı seviyor ama Barcelona kolay kolay bırakmaz. Muslera varken de yabancı bir kaleci hamlesi olmaz. Bir yerli kaleci almak istiyor Galatasaray. İrfan Can Eğribayat konusu kulislerde geçmeye başladı. Göztepe taraftarı tepki gösterdi. Sezon başında 3 milyon Euro konuşuluyordu ama şu an imkansız bu paralar. Belki 1 milyon Euro olabilir. Yerli bir alternatif kaleci olarak iyi bir hamle. Ya İrfan Can ya da Fenerbahçe'den Berke Özer... İkisinden biri gelecek."