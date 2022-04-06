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FenerbahçeCanlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Islak imzası kaldı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Islak imzası kaldı
• 06 Nisan 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:

Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Islak imzası kaldı

Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer TV'de Nergis Aşkın'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımın derbide bir adım önde olduğunu belirten Ok, yeni teknik direktör konusuna da açıklık getirirken, ünlü yorumcunun 'Anlaşma tamam Ali Koç sadece ıslak imzayı bekliyor' sözleri bir hayli dikkat çekti.

• 06 Nisan 2022 - 13:58 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı
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Fenerbahçe son dönemde büyük bir çıkış yakaladı... Son olarak Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım Galatasaray derbisi öncesi moral ve öz güven kazandı. Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, dev karşılaşma öncesi Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. İşte Senad Ok'un yorumları...

2Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

"İsmail Kartal basit olanı yaptı. Bu takımın ne oynayacağı belli. Yeniden Amerika'yı keşfetmedi. Vitor Pereira maceraperest bir teknik adamdı. Bu sene çok çok iyi kadroyu iyi kullanamadı. İyi teknik adam, kadrodan da önemli. Bu takım 4-2-3-1 oynar.

3Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

İsmail hoca bunu hayata geçirdi. Üçlü sistemde oyuncuların sürekli yeri değişiyordu. Karman çorman durumdu. Oyuncular kendi pozisyonuna geçti. En konvansiyonel sistem üzerinden gitti. Üçlü savunmanın bizim ligimize uygun olduğunu sanmıyorum. Hep söylüyorum gol yemeyeceksin. Maç kazanmak istiyorsan, yemeyeceksin. Sen gol yemediğinde önde İrfan, Serdar Dursun ve Rossi gibi oyuncular her türlü çözüm üretiyor. Sonuçlar gelmeye başladı, öz güven arttı. Mesut'un merkezde bu sistemde etkili olacağını düşünüyorum. Savunma güvenliğini çözdü F.Bahçe.

4Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

Emre Belözoğlu, Mesut ile İrfan'ın birlikte oynayabileceğini gösterdi. Mesut da Fenerbahçe'de kalmak istiyor. 2 yıl daha kontratı var. Ücreti de iyi, Türkiye'de yaşamak istiyor. Mesut'tan faydalanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum.

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Henüz Başkan Ali Koç, kadro dışı kalan Mesut ve Ozan'la görüşmedi. Başkan 'Mesut affedilecek mi?' şeklindeki soruya 'Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan F.Bahçedir" cevabını vermiş. Derbi öncesi Mesut'un affedilme ihtimali düşük.

6Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

UEFA, Finansal Fair play için normal şartlarda son üç seneyi baz alıyor. Mayıs-Haziran gibi F.Bahçe ile UEFA arasında görüşme olacak. Ali Koç dönemi ile ilgili kafa kafaya mali tablo var. UEFA'nın esneklik sağlayabileceği belirtiliyor.

7Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

Koltuğu sallanan Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent derbiden beraberlik çıkarırsa tebrik edilir. Kaybederse eleştirilir. Kerem'in durumu belli değil. Genelde oynayacağına dair bilgi aldım. G.Saray'ın derbide Marsilya ve Barcelona maçındaki dizilişiyle sahada olması bekliyorum.

8Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

F.Bahçe'nin pas oyununu sabırla uygulaması gerekiyor. G.Saray kazanmak zorunda olsaydı F.Bahçe'nin daha çok şansı vardı derdim. Belki rakibini ikincilik hedefinden uzaklaştırmak isteyeceklerdir. F.Bahçe bir adım önde olsa da beraberlik yakın ihtimal.

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Takımı mahvetmiş Pereira. Vay efendim Kim'i ve Crespo'yu transfer ettirmiş. Kötü teknik adam değil ama kendi egolarının ön planda olduğunu düşünüyorum. Gerek yok bu kadar. Van Persie, Mesut'u ve İrfan'ı kullanamadı. Kaşıkla verdi, kepçeyle aldı.

10Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

F.Bahçe Löw'ü getirmek için yıllarca uğraştı. Löw boşta değildi, Almanya Futbol Federasyonu izin vermiyordu. İsmail Kartal'ın maliyeti düşük. Arada büyük fark var. Löw'le anlaşılmamış olsaydı, İsmail Kartal'la yola devam edilebilirdi. Yıllardır hayalini kurduğun, yolunu gözlediğin teknik adamın sadece ıslak imzası kalmış. Sezon başı beklentiler oldukça yüksek. İsmail hoca o baskıyı kaldırabilir mi? İsmail hocanın devam edeceğini düşünmüyorum hatta ihtimal vermiyorum. Löw yüzde 90 F.Bahçe'de. Löw için ön yargılı olmamak lazım. Bir bakalım vücut dili nedir? Bir iki maç izleyelim, görelim.

11Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

İnşallah klasik Alman bakış açısıyla gelmez. Löw'ün karakterini bilmiyoruz, inatçı mı, esnek mi? Pereira'nın hatasına düşeceğini sanmıyorum. F.Bahçe sadece sahada doğru yerleşsin, gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü iki adayından biridir.

12Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

Arda Güler kesinlikle satılmaz. Genç oyuncu şampiyon olmadan gitmeyeceğini söylemiş. Arda'nın 20 milyon euro çıkış maddesi var.

13Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

Nwakaeme'nin yakınıyla görüştüm. Fenerbahçe ile herhangi bir görüşmesi olmamış. Kısa süre içinde Trabzonspor'a imza atacağını düşünüyorum. Çok yakından aldığım bilgi bu."

14Canlı yayında Fenerbahçenin yeni teknik direktörünü açıkladı Islak imzası kaldı

 

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