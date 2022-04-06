Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Islak imzası kaldı
Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer TV'de Nergis Aşkın'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertli takımın derbide bir adım önde olduğunu belirten Ok, yeni teknik direktör konusuna da açıklık getirirken, ünlü yorumcunun 'Anlaşma tamam Ali Koç sadece ıslak imzayı bekliyor' sözleri bir hayli dikkat çekti.
Fenerbahçe son dönemde büyük bir çıkış yakaladı... Son olarak Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yenerek 3'te 3 yapan sarı-lacivertli takım Galatasaray derbisi öncesi moral ve öz güven kazandı. Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok, dev karşılaşma öncesi Skorer TV'de Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. İşte Senad Ok'un yorumları...
İsmail hoca bunu hayata geçirdi. Üçlü sistemde oyuncuların sürekli yeri değişiyordu. Karman çorman durumdu. Oyuncular kendi pozisyonuna geçti. En konvansiyonel sistem üzerinden gitti. Üçlü savunmanın bizim ligimize uygun olduğunu sanmıyorum. Hep söylüyorum gol yemeyeceksin. Maç kazanmak istiyorsan, yemeyeceksin. Sen gol yemediğinde önde İrfan, Serdar Dursun ve Rossi gibi oyuncular her türlü çözüm üretiyor. Sonuçlar gelmeye başladı, öz güven arttı. Mesut'un merkezde bu sistemde etkili olacağını düşünüyorum. Savunma güvenliğini çözdü F.Bahçe.
F.Bahçe Löw'ü getirmek için yıllarca uğraştı. Löw boşta değildi, Almanya Futbol Federasyonu izin vermiyordu. İsmail Kartal'ın maliyeti düşük. Arada büyük fark var. Löw'le anlaşılmamış olsaydı, İsmail Kartal'la yola devam edilebilirdi. Yıllardır hayalini kurduğun, yolunu gözlediğin teknik adamın sadece ıslak imzası kalmış. Sezon başı beklentiler oldukça yüksek. İsmail hoca o baskıyı kaldırabilir mi? İsmail hocanın devam edeceğini düşünmüyorum hatta ihtimal vermiyorum. Löw yüzde 90 F.Bahçe'de. Löw için ön yargılı olmamak lazım. Bir bakalım vücut dili nedir? Bir iki maç izleyelim, görelim.
Arda Güler kesinlikle satılmaz. Genç oyuncu şampiyon olmadan gitmeyeceğini söylemiş. Arda'nın 20 milyon euro çıkış maddesi var.