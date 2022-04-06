Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Islak imzası kaldı

İsmail hoca bunu hayata geçirdi. Üçlü sistemde oyuncuların sürekli yeri değişiyordu. Karman çorman durumdu. Oyuncular kendi pozisyonuna geçti. En konvansiyonel sistem üzerinden gitti. Üçlü savunmanın bizim ligimize uygun olduğunu sanmıyorum. Hep söylüyorum gol yemeyeceksin. Maç kazanmak istiyorsan, yemeyeceksin. Sen gol yemediğinde önde İrfan, Serdar Dursun ve Rossi gibi oyuncular her türlü çözüm üretiyor. Sonuçlar gelmeye başladı, öz güven arttı. Mesut'un merkezde bu sistemde etkili olacağını düşünüyorum. Savunma güvenliğini çözdü F.Bahçe.