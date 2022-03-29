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GalatasarayCanlı yayında Burak Elmas'a flaş çağrı! 'Hep birlikte istifa edelim'
HaberlerGalatasaray Haberleri Canlı yayında Burak Elmas'a flaş çağrı! 'Hep birlikte istifa edelim'
• 29 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:

Canlı yayında Burak Elmas'a flaş çağrı! 'Hep birlikte istifa edelim'

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve 23 Nisan'a seçim tarihinin verilmesi sarı kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı. Yönetimden Vahap Tanrıverdi, Elmas'a seslenerek 'Hep birlikte istifa edelim' çağrısında bulunurken, yeni gelecek başkanın en az 5 kalem yüküyle karşı karşıya kalacak olması ise dikkat çekti.

• 29 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim
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Galatasaray’da, mali kongrede yaşanan ibrasızlık sonrası seçim, bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Ancak Başkan Burak Elmas ve ekibinin ardından yeni gelecek yönetimi kısa süre içinde çok zorlu bir görev bekliyor.

2İşte yeni yönetimin 1-2 ayda çözmesi gereken konular:

İşte yeni yönetimin 1-2 ayda çözmesi gereken konular:

1 - BANKALAR BİRLİĞİ: Yapılan anlaşma gereği 2022 yılının temmuz ayında 200 milyon lira faiz ödemesi yapılacak.

3Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

2 - BONSERVİS ÖDEMELERİ: Cicaldau ve Morutan başta olmak üzere, geçen sezon transfer edilen oyuncular için kulüplerine ödemeleri tamamlanması gerekecek. Yine başta Falcao olmak üzere eski dönemden kalan borçlar var.

4TORRENTİN EKİBİNDE 5 ANTRENÖR VAR

TORRENT'İN EKİBİNDE 5 ANTRENÖR VAR

3 - TAZMİNATLAR: Gönderilmesi durumunda, Teknik Direktör Torrent ve ekibine yapılacak olan 1.7 milyon euro ile beraber Sportif Direktör Sensibile ve yardımcısına da toplamda 250 bin euro tazminat verilecek.

5Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

4 - TRANSFER İÇİN BÜTÇE: Yeni transferler için de kaynak gerekiyor. Bunun için de önemli bir bütçe bulunması gerekiyor.

6Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

5 - OYUNCU ALACAKLARI: Futbolcuların 2-3 aylık ödemeleri de içeride... Haziranda bunun için de en az 150 milyon lira gerekiyor.

7Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

Galatasaray yöneticisi Vahap Tanrıverdi, idari yönden ibra edilmedikleri mali kongreyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

8Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

TV 100’deki Var Odası Programı’na konuşan Tanrıverdi, “Işıtan kardeşim oraya geldiğinde kulise geçmeyip kürsüye çıksaydı, istifa etseydi oradan gururlu onurlu bir şekilde ayrılırdı” dedi.

9Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

Tanrıverdi, Başkan Burak Elmas’ın Gün’den istifasını istediğini de söyledi. Tanrıverdi, “Burak Elmas, Işıtan Gün’e istifa et dedi. Işıtan Gün de hep beraber istifa edelim’ dedi” açıklamasında bulundu.

10Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

Galatasaray Yönetimi, ibra olmaması nedeniyle 30 Nisan’da seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk toplantının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan’da yapılacağı aktarıldı.

11Canlı yayında Burak Elmasa flaş çağrı Hep birlikte istifa edelim

 

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