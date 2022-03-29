• 29 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
Canlı yayında Burak Elmas'a flaş çağrı! 'Hep birlikte istifa edelim'
Galatasaray'da Burak Elmas'ın ibra edilmemesi ve 23 Nisan'a seçim tarihinin verilmesi sarı kırmızılı kulüpte taşları yerinden oynattı. Yönetimden Vahap Tanrıverdi, Elmas'a seslenerek 'Hep birlikte istifa edelim' çağrısında bulunurken, yeni gelecek başkanın en az 5 kalem yüküyle karşı karşıya kalacak olması ise dikkat çekti.
• 29 Mart 2022 - 08:33 • Son Güncelleme:
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Galatasaray’da, mali kongrede yaşanan ibrasızlık sonrası seçim, bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Ancak Başkan Burak Elmas ve ekibinin ardından yeni gelecek yönetimi kısa süre içinde çok zorlu bir görev bekliyor.
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TORRENT'İN EKİBİNDE 5 ANTRENÖR VAR
3 - TAZMİNATLAR: Gönderilmesi durumunda, Teknik Direktör Torrent ve ekibine yapılacak olan 1.7 milyon euro ile beraber Sportif Direktör Sensibile ve yardımcısına da toplamda 250 bin euro tazminat verilecek.
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Galatasaray Yönetimi, ibra olmaması nedeniyle 30 Nisan’da seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ilk toplantının 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 30 Nisan’da yapılacağı aktarıldı.