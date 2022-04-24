Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı

"O gün o kadar büyük bir güce sahiplerdi ki, o günler anımsayanlar, öyle bir gücün karşısındaydık ki ülkede daha önce yapılan operasyonlar vardı, Ergenekon gibi. Sonra Fenerbahçe'yle futbola gelmiş çok güçlü bir grup. Ne kadar güçlü olduklarını artık herkes görüyor. Her yere, her tarafa hakimler ve sen geliyorsun, sana bir operasyon yapılmış, sen gelip hem kupayı hem ligi kazanıyorsun. Bu kadar şeyin amacı neydi o zaman. O maçtan şampiyon olarak çıkma ihtimalimiz yüzde 0.0001 gibi bir şeydi. Yapabilir miydik, hayatın içinde var. Her kurgu yerine oturmaz. Ancak o kadar şansımız vardı. Ben bütün stratejimi ona uygun yapmıştım. Daha önce Galatasaray ile yaptığımız 3 maçın durum analizi. Bizden daha kuvvetli gözüküyorlardı, saha dışında da çok kuvvetlilerdi. Defalarca kez oyuncuları affedildi. Elmander'in cezasının affedilmesi gibi ilk maçta. Dönmek, oynamak yeniden isterdim. Sonucun 3 aşağı 5 yukarı belli olduğu bir maçtı o. Kazanma ihtimalimiz çok çok düşüktü."