Canlı yayında Ali Koç'a gönderme! Aziz Yıldırım'ın işini bitirdiği yıldızları açıkladı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, NTV'de yayınlanan 'Kırılma Anı' programında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın yaptığı transferlerden bahseden Kocaman, 'O dönem olağanüstü futbolcular gelmişti' ifadelerini kullandı.
NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı programına katılan Aykut Kocaman, çok önemli itiraflarda bulundu.
"Antrenörlük serüveninde pek kolay bir dönüş olacağı gözükmüyordu. Halisane duygularımı düşüncelerimi söylüyorum. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ile birlikte 2003 sonrası başka bir seviyeye çıkmıştı. Hem kulübü fiziki varlıklarıyla ve aynı zamanda mali durumuyla diğer tarafından takım yönüyle de. Son derece yüksekten uçuyordu, Türkiye standartlarının çok üzerindeydi. Daha fazla yabancı ağırlıklı antrenör seçimleri vardı. Daum, Zico, Aragones gibi... Daha da önemlisi oyuncu seçimlerinde de farklı bir seviyedeydi Fenerbahçe. Gelemeyeceği düşünülen pek çok oyuncuyu getirdi. Ortega olağanüstü bir oyuncuydu. Arjantin'in ikinci Maradona'sıydı. 25-26'lı yaşlarda buraya getirdi. Alex, Roberto Carlos, Nicolas Anelka... Fenerbahçe farklı bir yerdeydi."
"Planlamamda sportif direktörlük yoktu. Teknik direktörlüğün arkasında profesyonel yöneticilik kısmına doğru kulüplerin geçmesi gerekiyordu. Olabilirdi. Bu biraz da başkanla benim aramdaki geçmişe dayanan ilişkiye bağlı olarak, ihtiyaç olması hasebi, Fenerbahçe'ye dönüş tarafı biraz daha ağır bastı. Kariyer planlamasının dışına taştı. Yaşayarak öğrenirim diyordum. Sportif direktörlük tarafına geçtim."
"Daum'la ilgili bir karar verildi ve gönderildi. Kulübün üstünde muazzam bir yıkım var. Yine son hafta şampiyonluk kaçırıldı. Uzatma dakikalarında altıpasın içerisinden 3 pozisyon kaçtı. Normalde atarlar onları. O goller olsaydı, Daum gönderilmeyecekti ve hiç böyle bir şey olmayacaktı. Trabzonspor maçında o gün, galibiyeti ve şampiyonluğu, sportif direktör olarak kalmayı tercih ederdim. Öyle bir yıkımın olmasını istemezdim."
"10 yıl sorumlu olarak çalıştım Türkiye liglerinde. Çeşitli takımlarla inişler, çıkışlar, krizler, insanlar, adam göndermeler, almalar, bir sürü şey. 1 yıl sportif direktör olarak çalıştım Fenerbahçe'de. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde insanlara daha değerli bir görev verilemez. 1 sene sportif direktör olarak durdum, baktım, ne olduğunu anlamaya çalıştım. Hiç istemediğim halde teknik direktör oldum. İlk 6 ay sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Genç antrenörlerin sorunlarını 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Oldum dedikleri anda bu seviyeye geldikleri anda rüzgarın beklemediğin yerlerden geldiğini görüyorsun. Bu kulüplere uyum sağlayana, kontrolü alana kadar olan süreç zor. İlk 5-6 ay gerçekten kabus gibiydi. Kabus gibiydi. Çok sıkıntılı bir dönemdi. Devre arası kampı ve kupadaki Yeni Malatyaspor maçı vardı. Buzlu sahaydı, mağlup olduk. Her şeyin üstüne tuz biber ekti. Berbat hale geldi her şey. Ayrılma zamanı gelmişti aslında. Başkanın bu konuda her teknik direktörle sezonu bitirme gayreti önemli bir şeydir. Kişisel olarak bırakma eğilimim yüksekti. Başkan izin vermedi. Ne kadar üstüne çamur atılmaya çalışılırsa çalışılsın, 2010/11 şampiyonluğu 88/89 şampiyonluğu kadar değerli, kuvvetli bir dönüş olarak gözüktü Fenerbahçeliler için. Bütün rakiplerimizi yendik, bütün rakiplerimizi."
"Aslında bütün derken sadece sahadakileri değil, yaşananlara bakınca bütün rakiplerimizi yenmeyi başarmışız. "2010/11 sezonundan çok önemli bir anım var. Aykut Kocaman hepimizi bir araya getirdi. Emre, Alex ve Volkan da oradaydı. Bizi bir araya getirdi ve sezonun ikinci yarısını harika bir şekilde tamamlarsak şampiyon olacağımızı söyledi. Bu çok çılgın bir düşünceydi sahip olduğumuz kadroya bakınca böylesi kaliteli bir kadro için mümkün olan bir şeydi. Ortaya koyduğumuz enerji ve adanmışlık aslında buna ne kadar inandığımızı gösteriyor. Sonra beklediği gibi oldu. Bir ekip olarak hareket ettik ve enerjimiz çok yüksekti. Sezonun ikinci yarısındaki tüm maçları kazanarak şahane bir şampiyonluk elde ettik. Bu yüzden Aykut Kocaman'la tanışma ve beraber çalışma fırsatı bulduğum için çok mutlu olduğumu söylemeliyim."
"Trabzonspor kuvvetli bir takımdı. İkinci yarının ikinci maçı Trabzonspor'laydı. Kaliteli oyunculardan kurulu bir gruptu. Uyumsuzluk vardı. Büyük ihtimalle benle oyuncular arasında da bir uyumsuzluk vardı. Herkes şapkasını önüne koydu, doğru düşünmeye başlayınca ekip olduk. Ekip haline gelmek önemliydi. Ben çalışma ve gelişmeye inanırım. Bazen değişim anı gelince atlamamak lazım ama önce bir gelişme! Kimde ne var, ne kadar gelişilebilir ona bakarım."
"Hep söylerim, uyumlu bir grubu bir araya getirmelisiniz. 10 tane oyuncuyu biraraya getirmek yerine, birbirini yükselten bir grup kurmak önemli. Bu uzun sürer. Bazense taşlar siz çok çabalamadan yerine oturur ama bu rastlantısal bir durumdur. Planlı bir şey haline getirmek istiyorsanız zaman alır. Uyumlu hale gelince Fenerbahçe'nin o kadrosunun yenemeyeceği takım yoktu. Herkesi yendi zaten."
"2010/11'de sezonuyla ilgili tek bir sahne söyleyecek olursam, Gaziantep maçındaki sahnedir. Stoch'un direkten dönen topunu Andre Santos'un tamamladığı bir sahne. Bir de Bucaspor maçı vardı. İlk defa liderliği o maçta alacaktık diye hatırlıyorum. Bazı polis müdürleri oturmuşlar, o maçın skorunu biliyorlarmış falan filan. Böyle büyük cümleler kurdular. 3-1 mağluptuk o maçta. Niang cezalıydı. Güiza'yı ilk defa kadroya aldık. Kadroda yoktu. Zorunda kaldık. 3-1 geriye düştük. Kontrol yeteneğimiz de düştü oyunda. Rakip sahada oynuyoruz ama güçlü bir görüntü yoktu. Bir vuruş oldu, rahmetli Ediz'di galiba, dirseğine çarptı. Hakem Bünyamin Gezer'di herhalde. Penaltıyı verdi, 3-2 oldu. Oradan sonra bir hareketlenme oldu. Tam ben acaba ne yapabiliriz diye düşündüm ki o zaman Özer'e ısın dedim. Bir an döndüm, Güiza'yı gördüm. Artık 3-3'tü. Özer'e ihtiyaç yoktu. Skor yapabilecek biri aradım. Güiza o an aklıma geldi. Polis müdürleri belki bunu da biliyorlardı. Özer'le mi, Güiza ile mi göz göze geleceğimi de biliyorlardı. Tanrının lütfu herhalde. Tek dokunuşla gol attı Güiza. Skoru bilinen maçlardan bir tanesiymiş o!"
"Takımımı odaklı, kupa veya benzeri şeyler bende etki yaratmıyor. Nihai hedef orası, kupayı almak ama oraya giden takımın uyumlu hali benim için çok değerli. Ben oradan bakıyorum daha fazla olaya. Dönüm noktalarından bir tanesidir. Konyaspor takımını söylemem lazım. İçlerinde olmaktan huzurlu ve güvenli hissettiğim bir takımdı. Ankaraspor'da çok genç bir grup yakalamıştım. Uğur, Teo, Umut Sözen, Özer, Murat Tosun... 18 yaşında çocuklar vardı. O grup sahaya çıkınca her şeyini yapabileceğini görüyordum. Ben bundan mutlu oluyorum."
"3 Temmuz ile ilgili gerçekler bence tamamen ortaya çıkmadı. Bu dönemi kurgulayanların futbol ve medya dünyasındaki yeri de ortaya çıkarsa ben de dahil olmak üzere tüm Fenerbahçeliler'in vicdanları biraz daha rahatlayacak. Kişisel bir görüşümdür. 3 Temmuz'u kurgulayanların etkileri hala devam ediyor. Ben Fenerbahçe'nin ak olduğuna o gün inanmasam, asla savunamazdım. Tamamen Türk futboluna vurgu yapmak için 'Radar Fenerbahçe'ye tutuldu' dedim. Ben hala aynı yerdeyim. Fenerbahçe o gün herkes kadar temizdir, herkes kadar kirlidir. Hiçbirimizin farkı yok. Tamamen düzene ve kumpasa ait bir vurgudur. Bugün de hala aynı yerdeyim. Herkes kadar temiziz. Fenerbahçe'yi suçlayanlar dönsün aynaya baksınlar kirli surat görmek istiyorlarsa..."
"Bir operasyon yapılmış. Futbol tarihinin en ağır kumpaslarından bir tanesi oluşturulmuş. Bir kulübün üzerinden silindirle geçilmiş, futbol takımının ayakları kesilmiş. Lugano, Andre Santos, Niang ayrılmış. Bu oyuncular 23-25 gol atmış, güçlü oyunculardı. Son saniyede alabildiğimiz pek çok oyuncu gelmek istemedi. Niang son gün ayrıldı, yerine oyuncu bulmak zordu. Gelmek istemiyorlardı. Böyle bir takımla yarıştık. Her gün ama her gün, bir gün yok ki cezalar cezalar, küme düşürülsün, rakiplerin cezaları ortadan kaldırılıyor, bize ceza üretiliyor. Son güne geldik böyle. İçimdeki en büyük kırgınlıklardan bir tanesidir. Böyle yarışa yarışa gelip hem ligde hem kupada finale gelen bir takım"
"O gün o kadar büyük bir güce sahiplerdi ki, o günler anımsayanlar, öyle bir gücün karşısındaydık ki ülkede daha önce yapılan operasyonlar vardı, Ergenekon gibi. Sonra Fenerbahçe'yle futbola gelmiş çok güçlü bir grup. Ne kadar güçlü olduklarını artık herkes görüyor. Her yere, her tarafa hakimler ve sen geliyorsun, sana bir operasyon yapılmış, sen gelip hem kupayı hem ligi kazanıyorsun. Bu kadar şeyin amacı neydi o zaman. O maçtan şampiyon olarak çıkma ihtimalimiz yüzde 0.0001 gibi bir şeydi. Yapabilir miydik, hayatın içinde var. Her kurgu yerine oturmaz. Ancak o kadar şansımız vardı. Ben bütün stratejimi ona uygun yapmıştım. Daha önce Galatasaray ile yaptığımız 3 maçın durum analizi. Bizden daha kuvvetli gözüküyorlardı, saha dışında da çok kuvvetlilerdi. Defalarca kez oyuncuları affedildi. Elmander'in cezasının affedilmesi gibi ilk maçta. Dönmek, oynamak yeniden isterdim. Sonucun 3 aşağı 5 yukarı belli olduğu bir maçtı o. Kazanma ihtimalimiz çok çok düşüktü."
"O maçta 1 dakika evvel değişiklik yapsaydık, Dia atılmasaydı. Tüm kurgum son 10-15 dakika içinde tüm kumpasları yıkan bir çıkışı ayarlamaya çalışıyorduk. Yıkmaktı maçı. Son yarım saatte hamlelerle Galatasaray'ın koruma, bizim kazanma arzumuz öne çıkacaktı. Orada maçı koparmak istedik. Hayatın makarası geriye sarmıyor. Böyle sohbet ederken söylersek, Dia kırmızı gördü. Oyundan çıkacaktı tam, Alex girecekti."
1. BÖLÜM: NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı programına katılan Aykut Kocaman, yıllar sonra yaptığı itirafla ses getirdi. Sarı lacivertli takım ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını anlatan Aykut Kocaman: "Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Hakkını teslim etmem lazım Fatih Hoca o zaman 'Kapımız size açık' dedi. Çok net söyledi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık ve çok duygu yoğunluğuyla geçti. Öne çıkan oyuncular olduk. Bir anlık öfkeli hal ile, "Galatasaray'a gidelim" demek herkese kaybettirir. Fatih Hoca istemişti, Fatih Terim'e kaybettirir. Bize kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum."
Emek Ege'nin "Fenerbahçe'de hep bir kurtarıcı aranıyor" sözleri üzerine: "Ülkemize has bir davranış bu, ama Fenerbahçe'de ortalamanın biraz daha üzerinde gibi görünüyor. Duygularımızla yaşayan bir millet olduğumuzu unutmadan bunu akıl ve mantıkla harmanlamalıyız. Fenerbahçe için de ülke için de bu durum geçerli."
"Antrenörlük benim yapabileceğim bir iş değildi. Kalabalıkta kendimi rahat hisseden biri değilim. Bir grubu alıp ikna etmek bana göre değildi. Oğuz Çetin ise antrenörlüğü mutlaka yapılması gereken bir iş olarak görüyordu. Adnan Sezgin ve İstanbulspor aidiyetim olmasa antrenörlüğe başlamazdım. Kulübü tanıyan tecrübeli biri olarak ben öne çıktım."
"Antrenörlüğü 'cesur' ve 'korkak antrenör' olarak ikiye sıkıştırdılar. Enine oyun, dikine oyun... Bu kadar basitleştirince bizden sıkılıyorlar. Manchester City'i izlerken atak futbolu oynuyor mu diyorsunuz? Bazı şeyleri anlatmak artık bana anlamsız geliyor. Yanlışlarla doğrular yer değişmiş durumda."