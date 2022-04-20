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FenerbahçeCanlı yayında açıkladı! F.Bahçe'de 2 ayrılık! Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'de 2 ayrılık! Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...
• 20 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'de 2 ayrılık! Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Konyaspor maçından sonra resmi olarak kadro dışı kalan ve o tarihten sonra affedilmeleri gündeme bile gelmeyen Mesut Özil - Ozan Tufan gerçekleri ortaya çıktı. Doktora bağırdığı için ilk 11'den kesik yiyen Enner Valencia olayında ise sır perdesi aralandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...

• 20 Nisan 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...
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Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü spor yorumcusu Ahmet Ercanlar sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı. Sarı lacivertli kulübün yeni hocasını da duyuran Ercanlar; Mesut Özil - Ozan Tufan ve Enner Valencia dosyasını araladı. İşte Ahmet Ercanlar'ın Gürcan Bilgiç ve Melih Şendil'e yaptığı açıklamalar...

2Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

İzleyicilere şunu hatırlatmak istiyorum, lütfen satır aralarını iyi okuyun ben de gazeteci olarak satır aralarına çok dikkat ederim. Ali Koç ne dedi? Bir hocayla sadece proje görüştük, bir diğer hocayla ise sadece parayı konuştuk dedi.

3Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Şimdi insanlar diyor ki Löw çok para istedi Jesus daha yakın şudur budur… Olabilir bu bir tercih meselesidir. Benim anladığım Ali Koç Löw’e daha sıcak bakıyor. Çünkü Löw projeyle gelmek istiyor. Jesus parayı çok seviyor, onun önceliği para kulüp, kariyer değil. Ali Koç’un Jesus’a sıcak baktığını düşünmüyorum.

4Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Ben bildiklerimi aktarayım. İsmail Kartal göreve gelmeden önce futbolcular sabah 10’da antrenmana başlıyorlardı akşam 17:00’de çıkıp gidiyorlardı, kimseye sormadan, danışmadan… İsmail Kartal’la bu tamamen değişti artık hiçbir futbolcu özel bir mazereti olmadan çıkıp gidemiyor. Gidenler kara listeye alınıyor ( Ozan Tufan – Mesut Özil…)

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İsmail Kartal Samandıra’ya disiplin getirdi. Bazı oyuncular kadro dışı kaldıktan sonra diğer futbolcuların hal ve hareketleri değişti. Şu aşamadan sonra Fenerbahçe’de gelecek sezon Ozan Tufan ve Mesut Özil’in kadroda kalmayacaklarını düşünüyorum.

6Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

İki kadro dışından sonra Samandıra’da bazı futbolcuların daha özgür, daha kendilerine özgüven geldiklerini görüyoruz. Eğer İsmail Kartal takımdan ayrılırsa her şey sıfırdan başlayacak. Futbolcular İsmail Kartal’a ‘hocam görevde kalmalısın’ diyorlar.

7Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

İsmail Kartal’ın Ali Koç’la görüşmesinin perde arkasını aralıyorum. Hoca başkana ‘bazı şartlarım var eğer onlar kabul edilirse Fenerbahçe’de kalabilirim’ dedi. Bu şartlardan kasıt belki Sportif Direktörlük, belki bazı sorumluluklar… İsmail Kartal İkinci adam olur ama o şartlar yerine getirilirse…

8Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Fenerbahçe’nin Samandıra kültürü bitmişti, şu anda takımın gizli kaptanı Mert Hakan Yandaş, ikinci kaptanı ise İrfan Can Kahveci’dir. Bir de Enner Valencia bilgisi vereyim antrenmanda İsmail hoca onu ‘B’ takımda oynatıyor, Valencia ‘ben oynamam’ deyince hoca da onu 11 dışında bırakıyor. Kadro dışı kalmıyor ama oynatmıyor da İsmail Kartal Enner’den özür bekliyor.

9Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Fenerbahçe'nin Shakhtar ile oynadığı maçta teknik direktör İsmail Kartal Arda Güler dışında diğer genç oyunculara da şans verdi. Peki, Fenerbahçe'de genç oyuncular ne yaptı?

10İsak Vural

İsak Vural

Şubat ayında Benfica’dan transfer edilen İsak Vural, dün ilk kez sahaya çıktı. İsak, 15 yıl 10 ay 23 günle Fenerbahçe forması giyen en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

11Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

Arda Güler’in yerine 75. dakikada oyuna dahil olan 15 yaşındaki oyuncu, kısa sürede sahada kalmasına rağmen ayağına gelen topları olumlu kullandı, ikili mücadelelerde ayakta kaldı. İsak Vural, üst düzey tekniği ve yetenekleriyle şimdiden gelecek adına fazlasıyla heyecanlandırdı.

12Ertuğrul Çetin - 18 yaşında kaleci

Ertuğrul Çetin - 18 yaşında kaleci

Sözleşme uzatılan isimlerden olan Ertuğrul, dün 90 dakika kaleyi korudu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen son derece sakindi, zamanında çıkışlar yaptı ve kritik bir kurtarışa imza attı. Maçın iyilerinden biriydi.

13Çağtay Kurukalıp - 20 yaşında sol bek

Çağtay Kurukalıp - 20 yaşında sol bek

Çağtay, bu sezon sadece Hatay maçında oynamış ve 90 dakika süre almıştı. Genç oyuncu dün 67. dakikada sakatlanan Szalai’nin yerine oyuna girdi. Çağtay, savunmada çok kritik müdahaleler yaparak sınıfı geçti.

14Ruhan Arda Aksoy - 19 yaşında - sağ kanat

Ruhan Arda Aksoy - 19 yaşında - sağ kanat

Ruhan, 72’de Burak’ın yerine girdi. Asıl pozisyonu sağ bek olan genç oyuncu, dün Nazım’ın önünde oynadı. 19 yaşındaki futbolcu, fazla topla buluşamadı. Ruhan Arda, yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamadı.

15Yusuf Kocatürk - 17 yaşında orta saha

Yusuf Kocatürk - 17 yaşında orta saha

89. dakikada Sosa’nın yerine oyuna dahil olan genç futbolcu, doğal olarak fazla topla buluşamadı.

16Ali Arda Akbulut - Sol kanat - 18 yaşında

Ali Arda Akbulut - Sol kanat - 18 yaşında

U19 takımının yıldızlarından olan Ali Arda da 89. dakikada oyuna girdiği için kendini gösteremedi.

17Canlı yayında açıkladı F.Bahçede 2 ayrılık Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...

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