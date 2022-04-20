Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'de 2 ayrılık! Hocaya sormadan antrenmanı terk ettiler...
Konyaspor maçından sonra resmi olarak kadro dışı kalan ve o tarihten sonra affedilmeleri gündeme bile gelmeyen Mesut Özil - Ozan Tufan gerçekleri ortaya çıktı. Doktora bağırdığı için ilk 11'den kesik yiyen Enner Valencia olayında ise sır perdesi aralandı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan sıcak gelişmeler...
Fenerbahçe cephesine yakınlığıyla bilinen ünlü spor yorumcusu Ahmet Ercanlar sarı lacivertli cephede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı. Sarı lacivertli kulübün yeni hocasını da duyuran Ercanlar; Mesut Özil - Ozan Tufan ve Enner Valencia dosyasını araladı. İşte Ahmet Ercanlar'ın Gürcan Bilgiç ve Melih Şendil'e yaptığı açıklamalar...
Şimdi insanlar diyor ki Löw çok para istedi Jesus daha yakın şudur budur… Olabilir bu bir tercih meselesidir. Benim anladığım Ali Koç Löw’e daha sıcak bakıyor. Çünkü Löw projeyle gelmek istiyor. Jesus parayı çok seviyor, onun önceliği para kulüp, kariyer değil. Ali Koç’un Jesus’a sıcak baktığını düşünmüyorum.
Ben bildiklerimi aktarayım. İsmail Kartal göreve gelmeden önce futbolcular sabah 10’da antrenmana başlıyorlardı akşam 17:00’de çıkıp gidiyorlardı, kimseye sormadan, danışmadan… İsmail Kartal’la bu tamamen değişti artık hiçbir futbolcu özel bir mazereti olmadan çıkıp gidemiyor. Gidenler kara listeye alınıyor ( Ozan Tufan – Mesut Özil…)
Fenerbahçe’nin Samandıra kültürü bitmişti, şu anda takımın gizli kaptanı Mert Hakan Yandaş, ikinci kaptanı ise İrfan Can Kahveci’dir. Bir de Enner Valencia bilgisi vereyim antrenmanda İsmail hoca onu ‘B’ takımda oynatıyor, Valencia ‘ben oynamam’ deyince hoca da onu 11 dışında bırakıyor. Kadro dışı kalmıyor ama oynatmıyor da İsmail Kartal Enner’den özür bekliyor.