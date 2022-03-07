Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
Dün akşam 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Trabzonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe cephesinde VAR hakemi Mete Kalkavan'a olan öfke devam ederken, HT yazarlarından Serdar Ali Çelikler'in Ali Koç'a çağrıda bulunarak 'Sezon sonunda oturup İrfan Can'la konuşun, kenarda oturan bu iki futbolcuyu da acilen gönderin' sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçına damga vuran VAR kararı. Süper Lig'in 28. haftasında sarı lacivertliler ligde açık ara farklı liderliğini sürdüren ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. 1-1 beraberlikle biten karşılaşmada goller Nwakaeme ve Miha Zajc'ın ayağından geldi.
Maça damga vuran olay ise maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonsporlu Siopis arasında yaşandı. İrfan Can'ın yaşanan bir pozisyonda Yunan futbolcunun ayağına basması sonrası VAR devreye girdi. Maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla 'Kırmızı Kart' kontrolü yapan Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kart gönderdi. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet bu karara büyük bir tepki gösterdi.
O nedenle bu pozisyonda kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Buna çok acımasızca basma diyemeyiz. İyi niyet unsuru önemlidir. İrfan'ın kötü niyeti olmadığı ortada. Basma neticesinde güç transferi gerçekleşmedi. Hemen ayağını çekiyor ve topuğu yerde. Oyuncu kayarak geldiği için basılan yerin kontak noktası açısından önemi yok. Bu pozisyon sarı karttır.' dedi.
Ünlü spor yorumcusu Önder Özen ise İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona; 'Ortada bir gerçek var. Bu benim gözlememim. Tamamen futbol penceresinden bakıyorum. Şöyle düşündüm maç oynanırken, 'Kural kitabı böyle söylüyorsa, kırmızı kart olduğunu söylüyorsa bile, futbol oynamış herhangi birisi, bu sporu yapmış birisi bu pozisyona kırmızı kart vermez.' diye düşündüm.
İrfan Can bir hücum oyuncusu, topu kurtarmaya çalışıyor. Sol ayağının dışıyla, siz sol ayağınızın dışıyla topu kurtarmaya vücudunuz tam tersi istikamete savrulur. Buna rağmen, ayağını çekmeye çalışan ters tarafa çekiyor. İyi niyetini burada görüyoruz İrfan Can'ın. Bunu futbol oynayanlar bilir. Hakemlerimizin biraz futbol oynamaya da ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta VAR hakemi olan Mete Kalkavan, İrfan Can'a verilen kırmızı kartta hakem Zorbay Küçük'ü kırmızı kart için izlemeye davet etmişti. Mete Kalkanan'ın Süper Lig'de yönettiği bir karşılaşmada benzer bir pozisyona sarı kart verdiği ortaya çıktı. 27 Aralık 2021'de oynanan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan, ev sahibi ekibin oyuncusu Mpoku'nun Pjanic'in bileğine bastığı pozisyona sarı kart vermişti.
Geçtiğimiz yıllarda EURO 2020 finalinde İtalya - İngiltere ile karşı karşıya gelmişti. 1-1 beraberlikle biten 90. dakika sonrasında uzatmalarda da gol olmamış, dev karşılaşma penaltılara gitmişti. İtalya, penaltılarda 3-2 İngiltere'yi devirip kupaya uzanan taraf olmuştu. Maçın 90. dakikadasında İrfan Can Kahveci - Siopis pozisyonuna benzer bir müdahale İtalyan futbolcu Jorginho ve İngiliz yıldız Jack Grelish arasında yaşanmıştı. Yaşanan pozisyon sonrasında hakem İtalyan oyuncu Jorginho'ya sarı kart göstermişti.
Maç sonrasında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal; 'Hakemlerle ilgili durum kulüp yönetiminin işi. Bugün sahada centilmence bir maç oldu. Mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Herhalde seyir zevki olan, mücadele ve tempo açısından güzel bir maç olmuştur. Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum.
Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirip VAR hakemi Mete Kalkavan'ı topa tutan ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.
İsmail Kartal'ın mücadelenin sonlarına doğru Mesut Özil ve Berisha hamlesini de değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Başkan Ali Koç'a 'Bu 2 futbolcunun acil olarak gönderilmesi lazım. Teknik direktör kenara baktığında bu oyuncuları görmemeli. Ayrıca kırmızı gören İrfan Can'la da sezon sonunda oturup konuşulmalı' sözlerini sarfetti.