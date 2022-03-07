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FenerbahçeCanlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
HaberlerFenerbahçe Haberleri Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
• 07 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:

Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Dün akşam 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen Trabzonspor'la evinde 1-1 berabere kalan Fenerbahçe cephesinde VAR hakemi Mete Kalkavan'a olan öfke devam ederken, HT yazarlarından Serdar Ali Çelikler'in Ali Koç'a çağrıda bulunarak 'Sezon sonunda oturup İrfan Can'la konuşun, kenarda oturan bu iki futbolcuyu da acilen gönderin' sözleri dikkat çekti.

• 07 Mart 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
1Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçına damga vuran VAR kararı. Süper Lig'in 28. haftasında sarı lacivertliler ligde açık ara farklı liderliğini sürdüren ezeli rakibi Trabzonspor'u konuk etti. 1-1 beraberlikle biten karşılaşmada goller Nwakaeme ve Miha Zajc'ın ayağından geldi.

2Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Maça damga vuran olay ise maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci ve Trabzonsporlu Siopis arasında yaşandı. İrfan Can'ın yaşanan bir pozisyonda Yunan futbolcunun ayağına basması sonrası VAR devreye girdi. Maçın VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla 'Kırmızı Kart' kontrolü yapan Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kart gönderdi. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet bu karara büyük bir tepki gösterdi.

3Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Maçtan sonra birçok spor otoritesi pozisyonu değerlendirdi. beIN Sports'un hakem yorumcusu Deniz Çoban; 'Kırmızı kartın olması için olmazsa olmaz 3 unsur; acımasızlık, yaralayıcılık ve gaddarlıktır. Kramponun vidalarıyla yapılan hamle acımasız ve gaddarca olmaya çok yakındır.

4Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

O nedenle bu pozisyonda kırmızı kartın akla gelmesi doğal. Buna çok acımasızca basma diyemeyiz. İyi niyet unsuru önemlidir. İrfan'ın kötü niyeti olmadığı ortada. Basma neticesinde güç transferi gerçekleşmedi. Hemen ayağını çekiyor ve topuğu yerde. Oyuncu kayarak geldiği için basılan yerin kontak noktası açısından önemi yok. Bu pozisyon sarı karttır.' dedi.

5Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Ünlü spor yorumcusu Önder Özen ise İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona; 'Ortada bir gerçek var. Bu benim gözlememim. Tamamen futbol penceresinden bakıyorum. Şöyle düşündüm maç oynanırken, 'Kural kitabı böyle söylüyorsa, kırmızı kart olduğunu söylüyorsa bile, futbol oynamış herhangi birisi, bu sporu yapmış birisi bu pozisyona kırmızı kart vermez.' diye düşündüm.

6Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

İrfan Can bir hücum oyuncusu, topu kurtarmaya çalışıyor. Sol ayağının dışıyla, siz sol ayağınızın dışıyla topu kurtarmaya vücudunuz tam tersi istikamete savrulur. Buna rağmen, ayağını çekmeye çalışan ters tarafa çekiyor. İyi niyetini burada görüyoruz İrfan Can'ın. Bunu futbol oynayanlar bilir. Hakemlerimizin biraz futbol oynamaya da ihtiyaçları var.' ifadelerini kullandı.

7Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta VAR hakemi olan Mete Kalkavan, İrfan Can'a verilen kırmızı kartta hakem Zorbay Küçük'ü kırmızı kart için izlemeye davet etmişti. Mete Kalkanan'ın Süper Lig'de yönettiği bir karşılaşmada benzer bir pozisyona sarı kart verdiği ortaya çıktı. 27 Aralık 2021'de oynanan İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş maçında hakem Mete Kalkavan, ev sahibi ekibin oyuncusu Mpoku'nun Pjanic'in bileğine bastığı pozisyona sarı kart vermişti.

8Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Bu kararın ardından siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar Kalkavan'a büyük tepki göstermişti. VAR hakemi Arda Kardeşler, tartışılan bu pozisyona müdahale etmemişti. Eski hakem ve yorumcu Bünyamin Gezer, bu pozisyonun net kırmızı kart olduğunu savunmuştu.

9Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Geçtiğimiz yıllarda EURO 2020 finalinde İtalya - İngiltere ile karşı karşıya gelmişti. 1-1 beraberlikle biten 90. dakika sonrasında uzatmalarda da gol olmamış, dev karşılaşma penaltılara gitmişti. İtalya, penaltılarda 3-2 İngiltere'yi devirip kupaya uzanan taraf olmuştu. Maçın 90. dakikadasında İrfan Can Kahveci - Siopis pozisyonuna benzer bir müdahale İtalyan futbolcu Jorginho ve İngiliz yıldız Jack Grelish arasında yaşanmıştı. Yaşanan pozisyon sonrasında hakem İtalyan oyuncu Jorginho'ya sarı kart göstermişti.

10Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Maç sonrasında konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal; 'Hakemlerle ilgili durum kulüp yönetiminin işi. Bugün sahada centilmence bir maç oldu. Mücadele gücü çok yüksek bir maç oldu. Herhalde seyir zevki olan, mücadele ve tempo açısından güzel bir maç olmuştur. Bugün 11’e 11 olsaydı ben bu maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum.

11Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

İrfan Can atılana kadar rakip sahaya yerleşmiştik ve Nwakaeme’nin arkasından etkili ataklarımız olmuştu. Ama kırmızı kart geldikten sonra da taktik değişiklikleri aynı şekilde sürdürdük. İrfan Can’a da sorduk ve bu kırmızı kartı kabul etmiyor" diyerek devam etti.

12Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Sarı-lacivertli ekip maçta uzun süre 10 kişi mücadele ederken İrfan Can Kahveci, Twitter hesabından geçmişte paylaştığı bir gönderiyi alıntılayarak yeniden paylaştı. İrfan Can'ın paylaşımında, "Tek ihtiyacımız olan şey ADALET!" ifadeleri yer alıyordu.

13Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Ardından Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da İrfan Can Kahveci'nin bu gönderisini alıntılayarak, "TEK İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY ADALET!" ifadelerine yer verdi.

14Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Fenerbahçe - Trabzonspor maçından sonra mücadelenin hakemi Zorbay Küçük'ü eleştirip VAR hakemi Mete Kalkavan'ı topa tutan ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliklerini de eleştirdi.

15Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonu için Mete Kalkavan'ı hedef alan Çelikler 'Konya'da Mpoku'nun Pjanic'in ayağına basmasını' hatırlatırken, köşe yazarının 'Eyy Kalkavan o pozisyonda Mpoku'ya neden sarı kart verdin?' serzenişi dikkat çekti.

16Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

İsmail Kartal'ın mücadelenin sonlarına doğru Mesut Özil ve Berisha hamlesini de değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Başkan Ali Koç'a 'Bu 2 futbolcunun acil olarak gönderilmesi lazım. Teknik direktör kenara baktığında bu oyuncuları görmemeli. Ayrıca kırmızı gören İrfan Can'la da sezon sonunda oturup konuşulmalı' sözlerini sarfetti.

17Canlı yayında açık çağrı İrfan Canla oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

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