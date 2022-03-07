Canlı yayında açık çağrı! İrfan Can'la oturup konuşun bu 2 futbolcuyu ise hemen gönderin

Ünlü spor yorumcusu Önder Özen ise İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyona; 'Ortada bir gerçek var. Bu benim gözlememim. Tamamen futbol penceresinden bakıyorum. Şöyle düşündüm maç oynanırken, 'Kural kitabı böyle söylüyorsa, kırmızı kart olduğunu söylüyorsa bile, futbol oynamış herhangi birisi, bu sporu yapmış birisi bu pozisyona kırmızı kart vermez.' diye düşündüm.