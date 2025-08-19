Çankırı'nın kavunu daha tatlı oluyor! İşte nedeni...
Çankırı'da yetiştirilen kavunlar, bölgedeki toprağın tuzlu yapısı sebebiyle daha tatlı oluyor. Kavunun özellikleriyle ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Çankırı topraklarının tuzlu oluşu, burada yetişen ürünler için bir stres faktörüdür" dedi.
35 milyon yıl önce Tetis Okyanusu'nun kurumasıyla Çankırı'da oluşan tuz madenleri, yalnızca yer altındaki tuz rezerviyle değil, tuz yataklarından akan sularla da dikkat çekiyor. Yapılan analizlerde, bu kaynak sularının yüzde 24,5 oranında tuz içerdiği ve bu oranın okyanus suyunun 7-8 katı olduğu ortaya koyuldu. Bölgedeki tarım arazilerinde tuzlu su ve topraktaki tuz minarelleri, hasat edilen Çankırı kavununun tadına tat katıyor. Kavunlar, tuz stresine maruz kaldıklarında savunma mekanizmalarını devreye sokuyor ve daha fazla şeker üretmeye başlıyor. Tuzla ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı'da yetişen kavunların tuzun etkisiyle, diğer kavun türlerine göre daha lezzetli olduğunu ifade etti.
Kavunların tuz stresinden fazla büyüyemediğini ama lezzetli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Çankırı, tuzu ile ünlü bir ilimiz. Çankırı'nın tuzu ile meşhur olması, tarımsal ürünleri için de büyük bir potansiyel taşıyor. Çankırı topraklarının tuzlu oluşu, burada yetişen ürünler için bir stres faktörüdür. Bu stres faktörüne karşı bitkiler, kendilerini öz sularında şeker ve mineral biriktirerek koruyorlar. Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunlar, bu sebeple daha fazla şeker, daha fazla fenolik madde, daha fazla koku bileşenleri içeriyor. Bu sebeple de Çankırı kavunu, diğer kavunlara göre hem daha kokulu, hem de tatlı oluyor. Bu kavunlar tuz stresinden dolayı çok fazla büyüyemiyorlar. Bu kavunun özelliği de burada yatıyor" diye konuştu.
Tuzlu suyun kavuna tat verdiğini söyleyen Mehmet Çınar ise "Çankırı kavunu Kızılırmak ilçesinde yetişir. Tarlada tuzlu su ile sulanan kavun daha tatlı olur. Tuzlu su kavuna yarar. Çankırı, kavun ekimi için çok uygun bir yer. Tuz iyi geliyor, Çankırı'nın bereketini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
Tuzlu toprakta yetişmesi sebebiyle kokusunun ve tadının güzel olduğunu söyleyen Mustafa Murat, "Çankırı kavunu toprağın altın sarısını tebessüm ediyor. Tuzlu toprakta yetişir ve kokusu güzel olur. Bu kavunun tadına bakan bir daha unutmaz. Çankırı kavununda, Allah'ın verdiği bir bereket vardır" dedi.
Kavunların kilosunun 20 TL'den satışa sunulduğunu söyleyen kavun satıcısı Seda Çınar da, "Kavunlarımız Kızılırmak ilçesinde yetişmektedir, Çankırı'ya aittir. Kilosunu 20 TL'den satışa sunuyoruz. Kırkağaç, ondilim ve karakavun olmak üzere üç çeşit kavunumuz vardır. Kavun sezonu açıldı, satışlarımız iyi" şeklinde konuştu.