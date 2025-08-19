Çankırı'nın kavunu daha tatlı oluyor! İşte nedeni...

2

Kavunların tuz stresinden fazla büyüyemediğini ama lezzetli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun, "Çankırı, tuzu ile ünlü bir ilimiz. Çankırı'nın tuzu ile meşhur olması, tarımsal ürünleri için de büyük bir potansiyel taşıyor. Çankırı topraklarının tuzlu oluşu, burada yetişen ürünler için bir stres faktörüdür. Bu stres faktörüne karşı bitkiler, kendilerini öz sularında şeker ve mineral biriktirerek koruyorlar. Çankırı'nın tuzlu toprağında yetişen kavunlar, bu sebeple daha fazla şeker, daha fazla fenolik madde, daha fazla koku bileşenleri içeriyor. Bu sebeple de Çankırı kavunu, diğer kavunlara göre hem daha kokulu, hem de tatlı oluyor. Bu kavunlar tuz stresinden dolayı çok fazla büyüyemiyorlar. Bu kavunun özelliği de burada yatıyor" diye konuştu.