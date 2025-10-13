Çankaya'da feci kaza! Gamze Arıcı hayatını kaybetti: Olay yerinin videosu her şeyi gösteriyor
Kaynak : DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı hayatını kaybetti. Araçlardan biri ikiye ayrılırken 2 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen olay yeri, görenleri şoke ederken görüntüler kazanın büyüklüğünü göz önüne serdi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gamze Arıcı'nın hayatını kaybettiği, 1'i ağır 2 kişi de yaralandığı ortaya çıktı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAZADA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GAMZE HAYATINI KAYBETTİ
Ankara'da meydana feci kazanın ardından ölü ve yaralıların kimlik tespiti yapıldı. Korkunç kazada hayatını kaybeden kişinin, üniversite öğrencisi Gamze Arıcı, olduğu belirlendi.
Kazada ikiye bölünen 06 EB 507 plakalı otomobilin sürücüsü Ekin K.'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ÜNİVERSİTESİNDEN TAZİYE AÇIKLAMASI
Bilkent Üniversitesi öğrencisi olan Gamze Arıcı hakkında açıklamada bulunan üniversite taziye defteri açtı. İşte üniversitenin açıklamasının tamamı: 'Acı Kaybımız… İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’yı kaybettik.Acı Kaybımız… İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’yı kaybettik.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle bildirmek isteriz. Merhumeye rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve tüm Bilkent camiasına sabır ve başsağlığı dileriz'