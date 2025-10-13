Çankaya'da feci kaza! Gamze Arıcı hayatını kaybetti: Olay yerinin videosu her şeyi gösteriyor

5

ÜNİVERSİTESİNDEN TAZİYE AÇIKLAMASI



Bilkent Üniversitesi öğrencisi olan Gamze Arıcı hakkında açıklamada bulunan üniversite taziye defteri açtı. İşte üniversitenin açıklamasının tamamı: 'Acı Kaybımız… İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’yı kaybettik.Acı Kaybımız… İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’yı kaybettik.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencimiz Gamze Arıcı’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle bildirmek isteriz. Merhumeye rahmet, ailesine, arkadaşlarına ve tüm Bilkent camiasına sabır ve başsağlığı dileriz'