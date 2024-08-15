Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip harekete geçti
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.
Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 18:18 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 18:18 • Son Güncelleme: