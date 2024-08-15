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Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip harekete geçti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 18:18 • Son Güncelleme:
Nazif Cemhan ŞEN- Cihan BAYRALI/ÇANAKKALE, (DHA) / ÇANAKKALE (AA) / İHA
• 15 Ağustos 2024 - 18:18 • Son Güncelleme:
1Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Çok sayıda ekip harekete geçti

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve ekibi, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yüksel ve ekibi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

3TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.

4ALEVLER ANZAK KOYUNA DAYANDI

ALEVLER ANZAK KOYU'NA DAYANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

5YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK

'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada “Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.

6ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan yangına müdahale için bölgeye giderken içinde bulundukları 17 AAC 399 plakalı kamyonetin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisinin Eceabat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

7MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

MSB 1 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı tarafından 1 adet S-70 tipi helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.

8ARAZÖZ YANDI

ARAZÖZ YANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

9PERSONEL VE ARAÇ SAYISI EKLENDİ

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI EKLENDİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi.Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

10Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok

"Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti.Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir." bilgisini paylaştı.

11Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Çok sayıda ekip harekete geçti

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi.Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

12Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı Çok sayıda ekip harekete geçti