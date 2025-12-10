Çanakkale'deki denetimlerde korkunç manzaralar! Vatandaşa bu etleri yedirmişler

1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.