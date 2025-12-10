Çanakkale'deki denetimlerde korkunç manzaralar! Vatandaşa bu etleri yedirmişler
10.12.2025 - 09:53Güncellenme Tarihi:
Çanakkale'de son 1 ayda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen gıda denetimlerinde 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası kesildi.
1
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 81 ilde faaliyet gösteren et, tavuk, süt ürünleri gibi yüksek riskli hayvansal gıdaların satış noktaları ile toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol planı hazırlandı.
2
Bu kontroller çerçevesinde Çanakkale'de İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım itibariyle denetimlere başlandı.
3
Çanakkale'de mevcut olan 10 bin 341 adet işletmeden 816 tanesinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında toplam 1 milyon 800 bin 249 TL para cezası uygulandı.