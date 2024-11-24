Cami hırsızı suç üstü yakalandı! Cemaat namaza başlayınca çantaları çalmaya başlıyor
İstanbul'da 8 ayrı ilçede yaklaşık 2 ay içerisinde girdiği camilerde namaz kılıyormuş gibi yaparak vatandaşların çantalarını ve telefonlarını çalan şüpheli, Başakşehir Mobil Park polisi tarafından camide suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve suçüstü anları güvenlik kameralarına yansırken, polis tarafından 33 suçtan arandığı öğrenilen şüpheli tutuklandı.
• 24 Kasım 2024 - 15:02 • Son Güncelleme:
• 24 Kasım 2024 - 15:02 • Son Güncelleme: