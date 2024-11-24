Cami hırsızı suç üstü yakalandı! Cemaat namaza başlayınca çantaları çalmaya başlıyor

33 SUÇA KARIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin yakalanmadan 3 gün önce bir başka camiden çaldığı çantayı ise Fenertepe mevkiinde çalılık alana sakladığı ortaya çıktı. Burada bulunan çantaya da polis tarafından el konuldu.