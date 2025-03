Çameli'nin doğayla iç içe ünlü Taş Konakları dünyaya tanıtılıyor

"Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Hayata geçirilen projeleri halk ile hep beraber yaptıklarını ve projeleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Başkan Arslan, "Çameli halkına dokunur projeleri yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeleri biz tek başımıza değil, belediyemizin bünyesinde çalışan ekip arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz, örgüt üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve halkımızın desteği ile gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her hizmette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları vardır. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Çameli 'ye gelmez denilen doğal gazı getireceğiz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bize düşen hizmet yapmak, takdir edecek olan vatandaşımız. Çameli vatandaşlarımızın her birini Allah Razı Olsun diyorum, bizleri 23 yıldır yalnız bırakmadılar. Her zaman bizim yanımızda oldular" ifadelerini kullandı.