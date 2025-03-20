Çameli'nin doğayla iç içe ünlü Taş Konakları dünyaya tanıtılıyor

"Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli'mize değil dünyaya açılan bir yer haline geldi"

Çameli için örnek bir yer olması için hizmete alındığını ve şu anki konumu ile dünyanın her bir tarafından turistlerin geldiğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın destekleri ile hayata geçirdiğimiz ve turizm noktası olan Taş Konaklar turizm tesisindeyiz. Bu turizm tesisini Çameli gibi güzel ilçemize örnek bir yer olması için hizmete almıştık. Çok şükür Çameli Taş Konaklar Turizm tesisi sadece Çameli'mize değil bütün Denizli'yi hatta Türkiye'nin birçok yerinden yerli veya yabancı turistler geliyor. Ayrıyeten Türkiye'nin birçok yerinden Belediye başkanlarımız geliyorlar ve bu projeyi örnek alıyorlar. 11 yıllık belediye başkanlığı hayatım sürecine Merkez Hükümetimizden çok büyük destekler aldık" dedi.