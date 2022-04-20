Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen isimlerden olan Hande Ataizi, düzgün fiziğini spora olan düşkünlüğüne borçlu.