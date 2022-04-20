• 20 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı. Hande Ataizi daha önce de 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı. "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissederim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı.
• 20 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen isimlerden olan Hande Ataizi, düzgün fiziğini spora olan düşkünlüğüne borçlu.
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Spor paylaşımlarıyla da dikkat çeken 48 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" açıklamasını yapmıştı.
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SINIRLARI ZORLADI
Haftada dört gün spor yaparak formunu koruyan, yoğun set programında bile vakit bulup, mutlaka spor salonuna giden Atazizi, geçtiğimiz günlerde sınırları zorlamıştı. 90 kiloluk halteri kucağına alarak antrenman yapan oyuncu, o anların videosunu paylaşarak, "Doksan kiloyla popoyu sağlam tutmak adına yapılan hareket" notunu düşmüştü.