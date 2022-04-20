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MagazinCamdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
HaberlerMagazin Haberleri Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!
• 20 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

Camdaki Kız dizisinde Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı. Hande Ataizi daha önce de 90 kiloluk halterle antrenman yapmıştı. "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissederim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı.

• 20 Nisan 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen isimlerden olan Hande Ataizi, düzgün fiziğini spora olan düşkünlüğüne borçlu.

2Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Hande Ataizi, hiçbir zaman sporunu aksatmıyor. Sosyal medyadan spor yaptığı anları paylaşan Hande Ataizi, adeta kas şovu yaptı.

3Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

"Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" diyen Hande Ataizi'nin fit haline övgüler yağdı.

4Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Spor paylaşımlarıyla da dikkat çeken 48 yaşındaki bir çocuk annesi oyuncu, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" açıklamasını yapmıştı.

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İŞTE HANDE ATAİZİ'NİN SPOR PAYLAŞIMI...

6Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Hande Ataizi, güzelliği ve yıllara meydan okuyan fit görüntüsüyle adından sıkça söz ettiriyor.

7Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde 90 kiloluk halterle yaptığı antrenmanı sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündem olan oyuncu, "Özendirici olsun diye yaptım ama yeni jenerasyon çok tembel" demişti.

8Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Ataizi, "Spor yapmak istemiyorlar, sonra da sporla ilgilenenlere 'Bak ne güzel olmuş' diyorlar. Doğru örnek olalım diye Instagram'dan yayınlıyorum" şeklinde konuştu.

9İNSANLAR BİR ANDA O DURUMA DÜŞEBİLİYOR

"İNSANLAR BİR ANDA O DURUMA DÜŞEBİLİYOR"

Ünlü oyuncu, hakkında, "Kötü karakteri oynamak zor mu?" sorusuna, "Hepimizin içinde koşullar doğrultusunda bir kötülük potansiyeli bulunuyor. Allah korusun, kimseyle sınamasın ama cinnet anları var.

10Camdaki Kızın Canası Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

İnsanlar bir anda koşullar etkisiyle o duruma bile düşebiliyor. Ben de elimden geldiğince içimdeki o bölümü çıkarmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

11SINIRLARI ZORLADI

SINIRLARI ZORLADI

Haftada dört gün spor yaparak formunu koruyan, yoğun set programında bile vakit bulup, mutlaka spor salonuna giden Atazizi, geçtiğimiz günlerde sınırları zorlamıştı. 90 kiloluk halteri kucağına alarak antrenman yapan oyuncu, o anların videosunu paylaşarak, "Doksan kiloyla popoyu sağlam tutmak adına yapılan hareket" notunu düşmüştü.

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    Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!

    Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sportif paylaşımıyla sosyal medyayı salladı!