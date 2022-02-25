Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

İşte o yorumlardan bazıları...

"Nalan Alp’in söylediğini idrak edebildin mi?", "Nalan’a daha kaç kişinin Sedat’la Cana’nın beraber olduğunu söylemesi lazım", "Yalnız Nalan her ne kadar çoktan içten içe emin olmuş olsa da bu kadar net duyması sağlam bir kırılma noktası olacak", "Nalan sonunda gerçeği öğrendi", "Alp dizideki en net insan sensin", "Nalan aydınlanıyor", "Nalan evliliğini iyiden iyiye sorgulamaya başladı"