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MagazinCamdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?
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• 25 Şubat 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:

Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?

'Camdaki Kız', 24 Şubat Perşembe akşamı 32’nci bölümüyle seyirciyle buluştu. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son bölümüne; Sedat ve Cana’ya haddini bildiren Nalan’ın düşüncelerindeki değişim dikkat çekerken; son sahnede Alp’ten aldatıldığını da öğrenmesi bölüme damga vurdu. Gerçeklerle yüzleşen Nalan’a yorum yağdı.

• 25 Şubat 2022 - 13:03 • Son Güncelleme:
1Camdaki Kızda Nalan her şeyi öğreniyor mu
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Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi 32’nci bölümüyle, 24 Şubat akşamı izleyici karşısına çıktı. Sedat’ı takip eden ve Cana ile buluştuğunu görünce çılgına dönen Nalan’ın; ikisine de haddini bildirmesi ve sonunda büyük ihaneti öğrenmesi gündem oldu.

2NALAN, CANAYA RESTİ ÇEKTİ

NALAN, CANA'YA RESTİ ÇEKTİ

Milliyet'ten Bahar Gencer'in haberine göre; 'Camdaki Kız' son bölümde; Sedat ve Cana’nın masasına giden Nalan, kocasına eve gitmesini söylerken; Cana’ya gözdağı verdi. Sedat’la bir daha asla görüşmeyeceğini Cana’ya tembihleyen Nalan, kendilerinden uzak durmasını istedi.

3Camdaki Kızda Nalan her şeyi öğreniyor mu

Nalan’a, aralarında bir şey olmadığını söylediğini belirten Cana, Sedat'ı 'Telefonuna beni farklı şekilde kaydet, eşinin gönlünü al' diyerek uyardı. Eve gittiğinde eşyalarını kapının önünde bulan Cana, Alp konusunda yardım istemek için babasını aradı.

4SEDATIN EDEP ODASI KORKUSU

SEDAT'IN EDEP ODASI KORKUSU

Feride Hanım’ın konağa gelmesiyle büyük bir şok yaşayan Sedat, hasta olduğu yalanını söyledi. Annesinin soruları ve Feride’nin edep odası tehdidiyle iyice panik olan Sedat Koroğlu, Nalan’ı beklemeye başladı.

5HAYRİ, NALANA ELLERİYLE DÜRÜM YAPTI

HAYRİ, NALAN'A ELLERİYLE DÜRÜM YAPTI

Kocasına çok kızan Nalan ise kafasını dağıtmak için Billur ile buluştu. Ardından yemeğe giden yakın dostlar, Hayri’nin bildiği bir kebapçıya gittiler. Burada dürüm yiyen üçlü, aynı masada sohbet etti. Hatta Hayri, Nalan’a kendi elleriyle dürüm hazırladı.

6Camdaki Kızda Nalan her şeyi öğreniyor mu

Eve gittiğinde Sedat’a; Cana ile bir daha görüşmeyeceğini ve bunun son şansı olduğunu söyleyen Nalan, durumu aile üyelerine çaktırmadı. Sedat’ın bebeği görmek için ayarladıkları doktor randevusuna gitmediğini söyledi. Olanlara çok kızan Gülcihan, oğlunu bir güzel azarladı.

7GÜLCİHAN VE FERİDEDEN NAZAR HAMLESİ

GÜLCİHAN VE FERİDE'DEN NAZAR HAMLESİ

Ardından Koroğlu Konağı’nda nazar olduğuna inanan Feride ve Gülcihan, tüm aile üyelerini toplayarak; nazarı kovmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirdiler. Gecenin sonunda ise Nalan ve Sedat’ı yemeğe gönderdiler.

8Camdaki Kızda Nalan her şeyi öğreniyor mu

Barışma yemeğinde Sedat’ın kendisine aldığı bilekliği gören Nalan, istediğinin ilgi olduğunu söyleyecekken; Sedat buna müsaade etmedi. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Nalan, gündüz Hayri’nin tavsiyesiyle mutluluğunu arttırmak için pişmiş soğan ve kimyon istedi.

9FERİDE ÇILDIRDI

FERİDE ÇILDIRDI

Ertesi gün Hayri’nin kendine hediye ettiği yaka iğnesini ceketine takan ve Billur ile buluşmaya giden Nalan, Cana’nın kocası Alp’in kendisini aramasıyla şaşırdı. Alp’le buluşmaya giden Nalan, durumu annesine de bildirdi. Ne yapacağını bilemeyen ve sinir krizi geçiren Feride, kızına ‘Konağa dön’ dese de dinletemedi.

10ALPTEN İHANET İTİRAFI

ALP'TEN İHANET İTİRAFI

Cana’nın babasından yardım istemesiyle gözünü karartan Alp ise Nalan’a “Sedat ve Cana’nın ilişkisi hala devam ediyor. Bana yardım etmeniz gerek. Ne de olsa ikimiz de mağduruz” dedi. Aldatıldığını öğrenen Nalan’a sosyal medyadan yorum yağdı.

11İşte o yorumlardan bazıları...

İşte o yorumlardan bazıları...

"Nalan Alp’in söylediğini idrak edebildin mi?", "Nalan’a daha kaç kişinin Sedat’la Cana’nın beraber olduğunu söylemesi lazım", "Yalnız Nalan her ne kadar çoktan içten içe emin olmuş olsa da bu kadar net duyması sağlam bir kırılma noktası olacak", "Nalan sonunda gerçeği öğrendi", "Alp dizideki en net insan sensin", "Nalan aydınlanıyor", "Nalan evliliğini iyiden iyiye sorgulamaya başladı"

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