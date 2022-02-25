Camdaki Kız'da Nalan her şeyi öğreniyor mu?
'Camdaki Kız', 24 Şubat Perşembe akşamı 32’nci bölümüyle seyirciyle buluştu. Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin son bölümüne; Sedat ve Cana’ya haddini bildiren Nalan’ın düşüncelerindeki değişim dikkat çekerken; son sahnede Alp’ten aldatıldığını da öğrenmesi bölüme damga vurdu. Gerçeklerle yüzleşen Nalan’a yorum yağdı.
Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız' dizisi 32’nci bölümüyle, 24 Şubat akşamı izleyici karşısına çıktı. Sedat’ı takip eden ve Cana ile buluştuğunu görünce çılgına dönen Nalan’ın; ikisine de haddini bildirmesi ve sonunda büyük ihaneti öğrenmesi gündem oldu.
FERİDE ÇILDIRDI
Ertesi gün Hayri’nin kendine hediye ettiği yaka iğnesini ceketine takan ve Billur ile buluşmaya giden Nalan, Cana’nın kocası Alp’in kendisini aramasıyla şaşırdı. Alp’le buluşmaya giden Nalan, durumu annesine de bildirdi. Ne yapacağını bilemeyen ve sinir krizi geçiren Feride, kızına ‘Konağa dön’ dese de dinletemedi.
İşte o yorumlardan bazıları...
"Nalan Alp’in söylediğini idrak edebildin mi?", "Nalan’a daha kaç kişinin Sedat’la Cana’nın beraber olduğunu söylemesi lazım", "Yalnız Nalan her ne kadar çoktan içten içe emin olmuş olsa da bu kadar net duyması sağlam bir kırılma noktası olacak", "Nalan sonunda gerçeği öğrendi", "Alp dizideki en net insan sensin", "Nalan aydınlanıyor", "Nalan evliliğini iyiden iyiye sorgulamaya başladı"