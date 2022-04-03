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MagazinÇağla Şıkel yine kaçamadı!
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• 03 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel yine kaçamadı!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015'te şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile yedi yıllık evliliğini noktalamıştı. Ayrılığın ardından adı birçok kez aşk dedikodularına karışan ancak bu iddiaları reddeden tescilli güzel, son olarak Bebek'te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

• 03 Nisan 2022 - 09:47 • Son Güncelleme:
1Çağla Şıkel yine kaçamadı
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2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli olan Çağla Şıkel'in, Kuzey (12) ve Uzay (10) adında iki erkek çocuğu bulunuyor. Yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdüren çift, sık sık çocuklarıyla birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlıyor.

2Çağla Şıkel yine kaçamadı

Boşandıktan sonra hakkında çıkan aşk iddialarını her seferinde yalanlayan ünlü manken, geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olmuş, bu iddiaları "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlamıştı.

3YANLIŞ İSTİHBARAT

"YANLIŞ İSTİHBARAT"

Şıkel'in adı son olarak işletmeci Deniz Şahin ile anılmıştı. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan iki çocuk annesi Şıkel, 19 Mart'ta Bebek'te görüntülenmiş, Deniz Şahin’in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere, “Yanlış istihbarat” cevabını vermişti.

43 yaşındaki tescilli güzel, basın mensuplarının; “Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?” sorusu üzerine ise “Teşekkür ederim, iyi geceler” ifadelerini kullanmıştı.

4KALABALIĞIN ARASINA KARIŞTI

KALABALIĞIN ARASINA KARIŞTI

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyeri de devam eden Çağla Şıkel, önceki gece Bebek'te bir mekanda eğlencedeydi. Çıkışta gazetecilere yakalanmamak için kalabalığın arasından çıkan model, bir anda flaşların patlamasıyla, "Yine yakalandık" diyerek, kahkaha attı. Güzel sunucu, Bebek'te başka bir mekana giriş yaptı.

5TAM ANNE OLMAK İÇİN YARATILMIŞIM

"TAM ANNE OLMAK İÇİN YARATILMIŞIM"

Ekim 2020'de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katılan Çağla Şıkel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, "Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu. Binlerce kez şükürler olsun tabii ki ama hala o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hala var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak" demişti.

6YUMURTAMI DONDURDUM

"YUMURTAMI DONDURDUM"

Sunucunun “Babaanne olduğunuzda keşke bir kızım olsaydı demeyin” sözleri üzerine Şıkel, “Tabi canım ben bunun için tüm önlemlerini aldım” karşılığını vermişti. "Yumurta mı dondurdunuz, ne yaptınız?" sorusunu ise "Evet" şeklinde cevaplamıştı.

7Çağla Şıkel yine kaçamadı

Çağla Şıkel, "O kadar ciddiyim yani. Bunun için çaba sarf etmiyorum. Bu benim için hakikaten büyük bir fantezi. İki tane çocuğun var neden yumurta dondurasın ki? 'Ben hissetmişimdir onu, kesin hissetmişimdir. Oraya boşuna gitmemişimdir' diyorum. Onu bana yaptıran şeyin bir gün geri döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

8Çağla Şıkel yine kaçamadı

Kadınlar Günü etkinliğinde sunuculuk yapan Çağla Şıkel güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. 43 yaşında ve iki çocuk annesi olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in karın kaslarını sergilediği dekolteli elbisesi ile pozları sosyal medyayı salladı.

9Çağla Şıkel yine kaçamadı

Çağla Şıkel'in fit haline övgüler yağdı.

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Çağla Şıkel yine kaçamadı!

Çağla Şıkel yine kaçamadı!

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