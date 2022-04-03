Çağla Şıkel yine kaçamadı!

"TAM ANNE OLMAK İÇİN YARATILMIŞIM"

Ekim 2020'de Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katılan Çağla Şıkel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, "Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu. Binlerce kez şükürler olsun tabii ki ama hala o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hala var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak" demişti.