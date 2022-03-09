• 09 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu!
Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği transparan siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
• 09 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.
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Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel, sosyal medya hesabında geceye ait paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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