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• 09 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu!

Üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede sunuculuk yapan Çağla Şıkel, tercih ettiği transparan siyah elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

• 09 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu
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Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, üniversite öğrencisi genç kadınlar için Toplum Gönülleri yararına düzenlenen gecede etkinliğin sunuculuğunu üstlendi.

2Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu

Gülcan Arslan, Ebru Şahin, Cansu Tosun, Aslı Bekiroğlu, Başak Gümülcinelioğlu ve Hazal Subaşı gibi isimlerin podyumda yürüdüğü gecede sunuculuk yapan Şıkel, siyah elbisesi ve fit haliyle çok konuşuldu.

3Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu

Vücudunu saran transparan elbisesiyle etkinlikte boy gösteren Şıkel, sosyal medya hesabında geceye ait paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

4Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu

Art arda paylaşımlarda bulunan ünlü model, adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in pozlarına yoğun ilgi göstererek binlerce yorum yaptı.

5Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu

İltifat yağmuruna tutulan model, fit haliyle takipçilerinden tam not aldı.

6Çağla Şıkel transparan elbisesiyle konuşuldu

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