Çağın yeni salgını! Bir ülkeyi ele geçirdi

Öte yandan dünyayı saran K-pop kültürü de ciddi bir yumuşak güç haline geldi. Benzer yollardan geçen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler doğal kaynaklarından faydalanabilirken, Kore'nin bu gibi kaynakları yok. Ülke, ortak bir milliyetçi anlayışla, daha fazla ve daha hızlı çalışmaları için toplum üzerinde baskı kurdu ve insanların kendini bu kültüre adaması sayesinde bir değişimden geçebildi. Bunun bir sonucu da, toplum genelinde görülen stres, aşırı çalışmanın getirdiği tükenmişlik ve uykusuzluk oldu. Günümüzde uyuyamayanlara destek veren uzmanlardan oluşan uyku sektörü devleşti ve 2019 yılında tahminlere göre değeri 2.5 milyon dolara ulaştı. Giderek daha fazla Güney Koreli uyku bozuklukları için yardıma başvuruyor.