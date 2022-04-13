Büyük sürpriz! Mesut Özil derken ABD'ye gidecek ilk yıldız belli oldu

Bu yolda da kadro istikrarına inanıyor. Hatta bu plan doğrultusunda Crespo, Zajc, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Serdar Dursun, Szalai, Rossi gibi takım oyununa uygun isimler yıldızlaştı. Mert Hakan, Altay Bayındır ve İrfan Can’ın liderliği de takdir topladı