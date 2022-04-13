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FenerbahçeBüyük sürpriz! Mesut Özil derken ABD'ye gidecek ilk yıldız belli oldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Büyük sürpriz! Mesut Özil derken ABD'ye gidecek ilk yıldız belli oldu
• 13 Nisan 2022 - 08:47 • Son Güncelleme:

Büyük sürpriz! Mesut Özil derken ABD'ye gidecek ilk yıldız belli oldu

Konyaspor maçından sonra kulüp doktorlarıyla yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı kaldığı iddia edilen yıldız futbolcunun eşyalarını topladığı ve bu sezon 27 maçta 10 gol 6 asist yapan oyuncunun MLS'e gideceği öğrenildi.

• 13 Nisan 2022 - 08:47 • Son Güncelleme:
1Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu
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Son dönemde sarı-lacivertlilerde süre alamayan Enner Valencia için flaş haberler dikkat çekti. Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia’nın ABD’ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS’te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.

2Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

3Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Kadıköy’de elde edilen 2-0’lık galibiyet sonrası sarı-lacivertlilerde takıma olan inanç arttı.Burada teknik direktör İsmail Kartal’ın katkısı dikkat çekti. Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kalırken Jose Sosa ile Valencia gibi tecrübeli isimler de hiç süre almıyor.

4Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Bu oyuncular aynı zamanda Süper Lig’de önemli ve değerli isimler olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal, bu isimlerden son dönemde artık faydalanmıyor. Kartal, yıldızlarla değil takım olarak hedefe ulaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımını birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaştırmayı planlıyor

5Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Bu yolda da kadro istikrarına inanıyor. Hatta bu plan doğrultusunda Crespo, Zajc, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Serdar Dursun, Szalai, Rossi gibi takım oyununa uygun isimler yıldızlaştı. Mert Hakan, Altay Bayındır ve İrfan Can’ın liderliği de takdir topladı

6Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında Fransa'nın Bourdeax takımının elinden kaparak Bursaspor 'dan 13.5 milyon TL karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu, Sarı-Lacivertli kulüpte formayı bir türlü kapamadı.

7Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira yönetiminde hiç şans bulamayan ve Portekizli teknik adamın gidişi sonrası göreve gelen İsmail Kartal ile da yüzü gülmeyen genç kanat oyuncusu ligde geride kalan 32 haftada 4 maçta sadece 13 dakika süre alabildi.

8Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Bonservis ücretiyle birlikte 1 yıllık maaşının toplamı 20 milyon TL'yi bulmasına rağmen şu ana kadar ligde sadece 13 dakika forma giyen Burak Kapacak'ın Fenerbahçe'ye maliyeti ise dakika başına 1.5 milyon TL'yi buldu.

9Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Burak, maliyetine karşılık ise beklenen katkıyı bir türlü koyamadı ve Sarı-Lacivertli kulüpte resmen kayıplara karıştı.

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11Büyük sürpriz Mesut Özil derken ABDye gidecek ilk yıldız belli oldu

 

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