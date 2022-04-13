Büyük sürpriz! Mesut Özil derken ABD'ye gidecek ilk yıldız belli oldu
Konyaspor maçından sonra kulüp doktorlarıyla yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı kaldığı iddia edilen yıldız futbolcunun eşyalarını topladığı ve bu sezon 27 maçta 10 gol 6 asist yapan oyuncunun MLS'e gideceği öğrenildi.
Son dönemde sarı-lacivertlilerde süre alamayan Enner Valencia için flaş haberler dikkat çekti. Ekvador basınında yer alan haberlerde, Valencia’nın ABD’ye transfer olacağı belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun MLS’te oynamaya hazırlandığı ve transferin kısa sürede resmileşeceği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın, ilk bölümünde salonda core çalışmaları yapıldı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman sona erdi.
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Kadıköy’de elde edilen 2-0’lık galibiyet sonrası sarı-lacivertlilerde takıma olan inanç arttı.Burada teknik direktör İsmail Kartal’ın katkısı dikkat çekti. Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kalırken Jose Sosa ile Valencia gibi tecrübeli isimler de hiç süre almıyor.