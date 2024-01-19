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Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için geri sayım sona erdi. SpaceX, Axiom 3 uçuşu saat 00.49'da gerçekleşti. 14 gün sürecek Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı.

• 19 Ocak 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
• 19 Ocak 2024 - 08:46 • Son Güncelleme:
1Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

Türkiye'nin beklediği tarihi an sonunda gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Tarihi uzay yolculuğu 36 saat sürecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme Cumartesi günü saat 13.15'te gerçekleşecek.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğundaki ilk cümleleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” sözü oldu. Gezeravcı dünyaya ve Türk milletine şu sözlerle seslendi, “Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunda ilk Türk’ün uzaya adım attığı şu anda kelimelerime yüce Atamızın şu sözüyle başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dahiyane sözü 'İstikbal göklerdedir'.Gezeravcı ayrıca sözlerini İngilizceye çevirerek de söyledi.

3ÇOK SAYIDA DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKLER

ÇOK SAYIDA DENEY GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu resmen başladı. Gezeravcı’yı SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden TSİ saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fırlatmanın ardından Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisinin Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e (LZ-1) iniş yapacağı belirtildi.

4Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Gezeravcı’nın da içinde bulunduğu mürettebatın uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştireceği kaydedildi.

5ERTELENMİŞTİ

ERTELENMİŞTİ

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece TSİ 01.11'de gerçekleştirilmesi beklenen fırlatma, ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlamak üzere bugüne ertelenmişti. Fırlatmanın Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Gezeravcı’nın “Görev Uzmanı” olarak yer aldığı 4 kişilik ekipte bulunan diğer isimlerin, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt olduğu açıklanmıştı.

6Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

SpaceX'e ait uzay aracı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

7Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) başlayan tarihi uçuşu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve vatandaşlar, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki (GUHEM) dev ekranda takip etti.

8İSTANBULLULAR TAKSİM MEYDANINDA CANLI İZLEDİ

İSTANBULLULAR TAKSİM MEYDANI'NDA CANLI İZLEDİ

Günlerdir beklenen fırlatmayı izlemek isteyen vatandaşlar için Taksim Meydanı'na dev ekran kuruldu.

9Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı
10Büyük fırlatma gerçekleşti: 14 gün sürecek Türkiyenin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın meydana kurduğu dome çadır adı verilen kubbeli planetaryumun önünde fırlatmayı izlemek için bekleyenler fırlatma saatine kadar temel eğitimleri de izledi. Saatler 00.49'u gösterdiğinde ise heyecanlı kalabalık da son saniyelerde geri sayıma eşlik etti.

11ERDOĞANDAN UZAY YOLCULUĞU MESAJI

ERDOĞAN'DAN UZAY YOLCULUĞU MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılına ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz” dedi.