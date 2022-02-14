Buse Varol kafa karıştırdı! Önce paylaştı, sonra sildi...
"Ayrılık" iddialarıyla gündemde olan Alişan ile Buse Varol, oğulları Burak'ın doğum günü kutlamasından fotoğrafları paylaştı. Varol'un, "Çocuklarım oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok" mesajını kısa bir süre sonra silmesi dikkatlerden kaçmadı
2018'de dünyaevine giren ve evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Alişan-Buse Varol çiftinin oğulları Burak, 3 yaşına bastı. Kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlayan ikili, bu kez birlikte objektif karşısına geçti.
"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"
Boşanma aşamasında oldukları ve yasal işlemleri başlattıkları iddia edilen Alişan ile Buse Varol, kutlamadan fotoğrafları Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi. Daha önce haklarında çıkan dedikoduları yalanlayan çiftten Alişan, ailece verdikleri pozu, "İyi ki doğdun oğlum." ifadeleriyle paylaştı.
ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!
Varol ise 3. yaşına basan oğlu Burak için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer verdi. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını sildi.
Ünlü isim, son olarak, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaştı.
"KUTLAMADA AİLEMİZDEN KİMSE OLMAYACAK"
Birkaç gün önce Bebek'te görüntülenen Buse Varol, Burak'ın doğum günüyle ilgili, "Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak. Okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık 3 yaşında olduğu için o arkadaşlarıyla olmak istiyor." demişti.Alişan ile haklarında çıkan boşanacakları yönündeki iddialara da açıklık getiren Varol, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz." diyerek, 'ayrılık' haberlerini yalanlamıştı.
"YÜZÜK GÖSTERGE DEĞİL"
Öte yandan evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, konunun hatırlatılması üzerine "Yüzük ya da başka bir şey onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları ben de sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"BUNLAR ÇOK ÖZEL KONULAR"
Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını belirten Buse Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz." demişti.Buse Varol, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok." yanıtını vermişti. Ünlü isim, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de belirtmişti.
"BİR KARAR VERİRSEK AÇIKLARIZ"
Alişan da 'boşanma' söylentilerinin ardından konuyla ilgili, "Dilekçeler verilmiş, kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın! Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız, söyleriz ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin! Yorum yapmayın, bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız." açıklamasını yapmıştı.
AYRI AYRI KUTLAMA
Ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaşı için doğum günü partisi düzenlenmişti. Varol, Beşiktaş'taki bir otelde, Alişan ise aile arasında kızının doğum gününü kutladı. Varol'un düzenlediği etkinlikte Alişan yoktu.
"DAVET EDİLMEDİM"
Alişan ise kızı Eliz için annesinin evinde pasta kesti. Kutlamada babanne Suzan Tektaş, dede Mehmet Tektaş, Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, kızları Ceylan ve Eyşan hazır bulundu. Alişan'ın paylaştığı aile fotoğraflarında Buse Varol'un olmaması da kafaları karıştırmıştı. Buse Varol da yaptığı açıklamayla "Eve davet edilmedim." demişti.