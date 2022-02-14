Buse Varol kafa karıştırdı! Önce paylaştı, sonra sildi...

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ!

Varol ise 3. yaşına basan oğlu Burak için yazdığı mesajda dikkat çeken satırlara yer verdi. Önce, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." ifadelerini kullanan Buse Varol, ardından mesajını sildi.



Ünlü isim, son olarak, "Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem. İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum..." sözlerini paylaştı.