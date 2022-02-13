• 13 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi!
Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyenBuse Varol, önceki gün bir otelde arkadaşlarıyla dertleşti. Otel çıkışı görüntülenen Varol, boşanma haberleriyle ilgili konuştu. Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarına paylaştıkları fotoğrafla yalanladı.
• 13 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1
2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.
3
4
"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."
6
7
9
10
11