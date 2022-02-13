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MagazinAlişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi!
HaberlerMagazin Haberleri Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi!
• 13 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi!

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan ve ayrılık iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyenBuse Varol, önceki gün bir otelde arkadaşlarıyla dertleşti. Otel çıkışı görüntülenen Varol, boşanma haberleriyle ilgili konuştu. Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarına paylaştıkları fotoğrafla yalanladı.

• 13 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi
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2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.

2Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Varol, ayrılık haberlerinin ardından aralarında Fatoş Kabasakal'ın da olduğu arkadaş grubuyla dertleştikten sonra, gittikleri otelden çıkarken objektiflere takıldı.

3AYNI EVDE YAŞIYORUZ

"AYNI EVDE YAŞIYORUZ"

Gazetecilerle konuşan Varol, evleri ayırmadıklarını ifade ederek, "Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz" dedi. Evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, bunun sorulması üzerine şöyle konuştu:

4Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

"Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum."

5Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, "Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz" dedi.

6BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK

"BİR YERE GİTTİĞİMİZ YOK"

Oyuncu, muhabirlerin "Peki sizi ne zaman birlikte göreceğiz?" sorusuna ise "Denk geliriz illa ki. Buralardayız. Bir yere gittiğimiz yok" diye yanıt verdi. Varol, çıkan haberlerin aksine mahkemeye boşanma dilekçesi vermediklerini de söyledi.

7Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde kızına doğum günü partisi düzenleyen Buse Varol, oğlu Burak için özel bir kutlama yapmayacaklarını belirtti. Oğulları Burak'ın doğum gününde Alişan ve ailesi ile birlikte bir araya gelip gelmeyecekleri sorulan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

8Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

"Burak'ın sınıf arkadaşlarıyla yaptığı bir etkinlik olacak. Benim ya da onun ailesinden kimse olmayacak, okulda kutlayacak. Evde kutlamayı konuşmadık. Burak artık üç yaşında olduğu için o da arkadaşlarıyla olmak istiyor."

9ELLERİNİ VÜCUDUNA DOLADI

ELLERİNİ VÜCUDUNA DOLADI

31 yaşındaki Buse Varol, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada yüzük takmadığı için, ellerini vücuduna doladı ve konuşma boyunca hiç ayırmadı.

10Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarına fotoğraflı yanıt verdi

Buse Varol ve Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Oğulları Burak'ın doğum gününde biraya gelen çiftten sürpriz paylaşım geldi.

11BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

BEKLENEN PAYLAŞIM GELDİ

Kızları Eliz'in doğum gününü ayrı kutlayan Alişan-Buse çifti, oğulları Burak'ın partisinde mutluluk pozları verdi. Ünlü çift bu paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

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