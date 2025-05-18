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Bursa'da teknoloji günleri... Festival yoğun başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali", gençlerin yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

• 18 Mayıs 2025 - 07:06 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2025 - 07:06 • Son Güncelleme:
1Bursada teknoloji günleri... Festival yoğun başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından 17-18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek festival, üç gün boyunca teknoloji, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle gençleri bir araya getirecek.

2Bursada teknoloji günleri... Festival yoğun başladı

Festival kapsamında; atölye çalışmaları, yarışmalar, uygulama ve etkileşim alanları, fuaye alanı etkinlikleri, seminerler ve konferanslar gibi birçok farklı içerik ziyaretçilere sunuluyor.

3Bursada teknoloji günleri... Festival yoğun başladı

Katılımcılar, hem eğlenip hem de farklı alanlarda bilgi edinme fırsatı yakalarken, yeni nesil teknolojilerle birebir temas kurma şansı da bulacak.

4Bursada teknoloji günleri... Festival yoğun başladı