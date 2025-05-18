Bursa'da teknoloji günleri... Festival yoğun başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından 17-18-19 Mayıs 2025 tarihlerinde Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek festival, üç gün boyunca teknoloji, müzik ve eğlence dolu etkinliklerle gençleri bir araya getirecek.