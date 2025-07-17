Bursa'da ilginç olay! Alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası verildi
17.07.2025 - 12:14Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol denetimi sırasında bir ilk yaşandı. Bisikletiyle ilerlerken polis ekiplerince durdurulan 60 yaşındaki Ali M.'ye 2.50 promil alkollü olduğu için para cezası verildi. 'Alkollü araç kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanan Ali M., polis ekiplerine tepki göstererek, 'Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun' dedi.
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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları trafik uygulaması sırasında bisikletiyle güçlükle ilerleyen Ali M.'yi durdurup alkol testi yapmak istedi.
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Bir süre direndikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ali M.'nin 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulanan Ali M., cezaya tepki gösterdi.
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Polis ekiplerine açıklamada bulunan Ali M., 'Ben buradan gidiyorum. Arabayla bir ilgisi yok ki bunun. Ehliyeti yok, bir şeyi yok ki bunun. Beni bu akşam idare edin. Beni giderken seyredin bak" dedi.