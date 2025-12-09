Bursa'da harekete geçildi! Fiyat değişiklikleri mercek altına alındı

2

Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli yürütülen denetimlerde; esnafın standartlara uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi hedeflendi. Ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini kontrol ederken, genel kayıt durumları, işgallerin mevzuata uygunluğu, ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, fiyat tarifelerinin güncelliği ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar olup olmadığını titizlikle inceledi.