Bursa'da harekete geçildi! Fiyat değişiklikleri mercek altına alındı

09.12.2025 - 12:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Tüm tüketicileri doğrudan ilgilendiriyor. Satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, fiyat tarifelerinin güncelliği ve tüketiciyi yanıltıcı herhangi bir durumun olup olmadığı incelendi. İşte detaylar...

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Harmancık ilçesinde kamu düzeni ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bursa’da vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde hizmet almasını sağlamak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçede kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli yürütülen denetimlerde; esnafın standartlara uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşın güvenli alışveriş yapabilmesi hedeflendi. Ekipler, iş yerlerinin ruhsat ve belgelerini kontrol ederken, genel kayıt durumları, işgallerin mevzuata uygunluğu, ürünlerde fiyat etiketi bulunup bulunmadığı, fiyat tarifelerinin güncelliği ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar olup olmadığını titizlikle inceledi.

Ayrıca işletmelerin hijyen koşulları, çalışma ortamlarının uygunluğu ve düzeni de kontrol edildi. Zabıta ekipleri, halk sağlığı ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.