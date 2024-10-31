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GündemBursa'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi
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Bursa'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi

Bursa’da, kirayı zamanında ödemediğini öne sürdüğü kiracısı Serkan A.'yı (47) gündüz parkta sopayla dövüp, akşam da 5 yerinden bıçaklayan Bayram Ufuk (41), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, kiracısını, kendisine küfrettiği için bıçakladığını iddia etti.

Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Bursada ev sahibi dehşeti Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi

Olay temmuz ayında merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan A. eşi ve kızıyla parkta otururken yanlarına gelen ev sahibi Bayram Ufuk, kirayı zamanında ödemediğini belirterek kendisine tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Bayram Ufuk, kiracısını sopayla dövdü.

2Bursada ev sahibi dehşeti Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi

Kiracının şikayeti sonrası, ifadesi alınıp serbest bırakılan Ufuk, akşam da yolda karşılaştığı Serkan A.'yı, karnından, bacaklarından ve göğsünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. Olay sonrası 112 Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli, yaraladığı kiracısı için ambulans, teslim olmak için de polis ekibi istedi.

3‘45 DİKİŞ ATTILAR, İŞ YAPAMAZ HALE GELDİM’

‘45 DİKİŞ ATTILAR, İŞ YAPAMAZ HALE GELDİM’

Hakkında, 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

4Bursada ev sahibi dehşeti Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi

Duruşmada ifade veren kiracı Serkan A., “Ev sahibim olan sanık, olay günü parkta eşim ve 12 yaşındaki kızım ile otururken, 'Kirayı neden ödemiyorsun' diyerek beni sopayla dövdü. Polise giderek, şikayetçi oldum. İfadesinin ardından serbest bırakılan sanık, aynı günün akşamı beni yolda görünce bıçakla 5 yerimden yaraladı. Yoğun bakım ünitesinde kaldım. 45 dikiş attılar. Bağırsaklarım parçalanmış. İş bile yapamaz hale geldim” dedi.

5Bursada ev sahibi dehşeti Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi

Bayram Ufuk ise savunmasında, kiracısını, kendisine küfrettiği için bıçakladığını iddia etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.