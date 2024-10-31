Bursa'da ev sahibi dehşeti! Kiracısını gündüz dövdü, gece bıçakladı: 20 yıl hapis istemi
Bursa’da, kirayı zamanında ödemediğini öne sürdüğü kiracısı Serkan A.'yı (47) gündüz parkta sopayla dövüp, akşam da 5 yerinden bıçaklayan Bayram Ufuk (41), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, kiracısını, kendisine küfrettiği için bıçakladığını iddia etti.
Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme:
Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 11:23 • Son Güncelleme: