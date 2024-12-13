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GündemBursa'da duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş!
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Bursa'da duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş!

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı yaralama davasının duruşmasında müştekinin babası tarafından ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralanan 2 jandarma personelinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
1Bursada duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

2Bursada duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga Ergün'ün (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

3Bursada duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş

Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

4BAKAN TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BAKAN TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyede 2 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tunç, konuya ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bursa Adliyesi duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

5Bursada duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş

Soruşturma kapsamında; ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

6DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

Duruşmada Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

7SANIK BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, 2 JANDARMA YARALANDI

SANIK BABA-OĞUL HAYATINI KAYBETTİ, 2 JANDARMA YARALANDI

Binada bulunan polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederken, Bursa Adalet Sarayı'na takviye ekipler ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 2 jandarma personelinin de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

8YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6. Sulh Ceza Hakimliğinden yayın yasağı talebinde bulunuldu.

Bunun üzerine, 6. Sulh Ceza Hakimliğince talebin kabulüne karar verildi.

9Bursada duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş