Bursa'da duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş!

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI: TABANCAYI OĞLUNUN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE İÇERİ SOKMUŞ

Duruşmada Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.