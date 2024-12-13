Bursa'da duruşma salonunda saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Tabancayı oğlunun tekerlekli sandalyesinin içerisine sokmuş!
Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı yaralama davasının duruşmasında müştekinin babası tarafından ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan Mertcan Akça ve babası Köksal Akça hayatını kaybetti, 2 jandarma personeli yaralandı. Yaralanan 2 jandarma personelinin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)
• 13 Aralık 2024 - 14:05 • Son Güncelleme: