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Gündem Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangınlarına müdahale ediliyor
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Bursa, Muğla ve Antalya'da orman yangınlarına müdahale ediliyor

Sıcaklıkların artması ile birlikte ormanlık alanlarda alevler yükselmeye başladı. Ekipler tarafından Bursa, Antalya ve Muğla'da süren orman yangınlarına müdahale sürüyor.

İHA - DHA
• 04 Haziran 2024 - 16:59 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 04 Haziran 2024 - 16:59 • Son Güncelleme:
1 Bursa, Muğla ve Antalyada orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 6 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

6 HELİKOPTER, 4 UÇAKLA MÜDAHALE EDİLİYOR

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangına müdahale 6 helikopter ve 4 uçakla sürüyor. DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan Orhaneli Kaymakamı Muhammet Furkan Tuna, dik ve engebeli arazinin söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini, ekiplerin arazöz ve iş makineleri ile yolu açarak ilerlediğini kaydetti. Göktepe Mahallesi Muhtarı Fatih Yılmaz ise yangının Topuk Mahallesi'ndeki krom madenlerinin bulunduğu bölgenin üst kısmında başladığını söyledi. Yangının hızla büyüdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını belirten Yılmaz, "Çok hızlı müdahale var ancak rüzgarın da etkisiyle alevler yayılıyor" dedi.

2000 YILINDA 20 EV YANMIŞTI

Aynı bölgede 2000 yılının Nisan ayında çıkan ve 1000 hektarlık alanda etkili olan yangında alevler yerleşim yerine sıçramış, Göktepe Mahallesi'nde 20 ev yanarken, 300 küçük ve büyükbaş hayvan da ölmüştü

3 ANTALYADA DA BÜYÜYEN ALEVLER ORMANA SIÇRADI

ANTALYA'DA DA BÜYÜYEN ALEVLER ORMANA SIÇRADI

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Büyüyen alevler, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildiği bildirildi.

4 MUĞLADA YANGINA UÇAK VE HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

MUĞLA'DA YANGINA UÇAK VE HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Alaçamlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildiği öğrenildi. Yangına müdahale sürüyor.

5 Bursa, Muğla ve Antalyada orman yangınlarına müdahale ediliyor
6 Bursa, Muğla ve Antalyada orman yangınlarına müdahale ediliyor
7 Bursa, Muğla ve Antalyada orman yangınlarına müdahale ediliyor