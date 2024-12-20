Bursa kış turizmine yeni soluk! Buz tutan göllerde soğuk suyun keyfini çıkarıyorlar
Bursa'nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ eteklerinde yer alan buzlu göletler, doğa sporları tutkunları için adeta bir cazibe merkezi haline geldi. Bölgeyi uzun yıllardır keşfeden ve doğa sporları yapan İsmet Şentürk, buzlu göllere girmenin sağlığa faydalı olduğunu ve bu tecrübeyi her yaştan insanın yaşayabileceğini belirtti. Şentürk, özellikle kış aylarında donmuş göletlerde gerçekleştirdiği bu benzersiz deneyim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İHA
• 20 Aralık 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Aralık 2024 - 09:47 • Son Güncelleme: