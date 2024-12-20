Bursa kış turizmine yeni soluk! Buz tutan göllerde soğuk suyun keyfini çıkarıyorlar

Buzlu suya giren Şentürk, "Bursa şehrimiz, bu doğal güzelliklerin çeşitliliği ile belki de Türkiye'de en önemli şehirlerin başında geliyor. Uludağ eteklerinde doğal göller olduğu gibi göletler de mevcut. Bin 300 metrenin üzerinde bulunan göletler, kış mevsiminde genel olarak buz tutuyor. Buzun altındaki suyun sıcaklığı yaklaşık 4 derece civarında. Bu seviyede suyun tamamen buz tutması mümkün olmuyor. Buzlu sular, vücut sağlığını canlandırmak için ideal bir yöntem" dedi.