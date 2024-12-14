Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Saldırı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş

ADALET BAKANI TUNÇ: 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.