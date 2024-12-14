Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Saldırı kurusıkıdan çevirdiği tabancayla gerçekleştirmiş
Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü, 2 uzman çavuşun ağır yaralandığı saldırıda olayı gerçekleştiren Kemal Ergün'ün (52) kullandığı tabancayı, kurusıkıdan çevirdiği ortaya çıktı.
Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 14 Aralık 2024 - 17:10 • Son Güncelleme:
Denizhan TECİK/BURSA, (DHA)
• 14 Aralık 2024 - 17:10 • Son Güncelleme: