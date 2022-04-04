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MagazinBurcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? İlk kez konuştu...
HaberlerMagazin Haberleri Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? İlk kez konuştu...
• 04 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? İlk kez konuştu...

Üç yıl önce dokuz aylık evliliklerini ani bir kararla sonlandıran Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, şimdilerde yeniden boşanmanın eşiğinde. Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Etiler'de bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasıyla ilgili sorular karşısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

• 04 Nisan 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı İlk kez konuştu...
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Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

2Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı İlk kez konuştu...

Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıklamıştı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürmüştü:"Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent’teki büyük daireyi Burcu’ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

3ASLA ALDATMA YOK

"ASLA ALDATMA YOK"

Burcu Kıratlı, konuyla ilgili olarak "Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz" demişti.

4Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı İlk kez konuştu...

Kıratlı, daha sonra ise Bebek'te bir mekandan çıkarken kameralara yansımış; gazetecilerin, "Sinan Akçıl ile ile ikinci kez boşanma aşamasına geldiniz. Bunun sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna "Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok" cevabını vermişti.

5DAVALAR AÇILDI, BOŞANIYORUZ

"DAVALAR AÇILDI, BOŞANIYORUZ"

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan filmin galasında görüntülenen Sinan Akçıl da, "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti, umarım ikimiz içinde hayırlısı olur" açıklamasını yapmıştı.

6SEYİRCİNİN ALKIŞI BANA İYİ GELİR DİYE DÜŞÜNDÜM

"SEYİRCİNİN ALKIŞI BANA İYİ GELİR DİYE DÜŞÜNDÜM"

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Burcu Kıratlı, tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz gece Etiler'de bulunan bir çorbacı çıkışı objektiflere takıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıratlı, "Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi" diye konuştu.

7HALA BOŞANMADIM

"HALA BOŞANMADIM"

Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel, memnunuz. Bir dizi projem olabilir, bakalım. Eğer olursa televizyona olacak bir proje" dedi.

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz, ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Sonuçta hala boşanmadım, ben asla böyle bir şeyi yapmam" cevabını verdi.

8Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı İlk kez konuştu...

Gazetecilerin "Sinan Bey baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti, tekrardan da bir barışma olur mu?" sorusu karşısında ise Kıratlı, "Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal" diyerek tekrardan barışma sorularını yanıtsız bıraktı.

9BABA OLMA HAYALLERİM VARDI

"BABA OLMA HAYALLERİM VARDI"

Öte yandan Sinan Akçıl, önceki günlerde Adıyaman Park AVM'nin dördüncü yılında sahne almıştı. Adıyamanlı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcı, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Daha önce "Ayrılık nedeni çocuk mu?" sorularına, "Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum" diye cevap veren Akçıl, sahnede seyircilere "Benim aşkım sizsiniz, aşk yok artık" diye bağırması hatırlatılınca, "Ben izleyicime, dinleyicime aşığım artık. Baba olma hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da erteledim" cevabını vermişti.

10BEBEĞİMİZE BAKTIĞIMIZ İÇİN GELEMİYOR OLMAMIZ LAZIMDI

"BEBEĞİMİZE BAKTIĞIMIZ İÇİN GELEMİYOR OLMAMIZ LAZIMDI"

Kıratlı ve Akçıl, Kasım 2021'de ise bir ödül töreninde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Şarkıcı, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte" diyerek imalı bir açıklama yapmıştı.

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