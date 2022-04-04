Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? İlk kez konuştu...

"HALA BOŞANMADIM"

Projelerinden de bahseden oyuncu, "Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel, memnunuz. Bir dizi projem olabilir, bakalım. Eğer olursa televizyona olacak bir proje" dedi.



Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, "Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz, ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Sonuçta hala boşanmadım, ben asla böyle bir şeyi yapmam" cevabını verdi.