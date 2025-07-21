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Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tatilciler gizli cenneti keşfetti, masmavi sulara akın ettiler

21.07.2025 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Burası doğanın saklı köşelerinden biri, berrak mavi sularıyla göreni kendine hayran bırakıyor. Keşfedenlerin sayısı her geçen gün artıyor, Ege ve Akdeniz'e gitmeyenler akın ediyor.

1Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tatilciler gizli cenneti keşfetti, masmavi sulara akın ettiler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü'nün masmavi suları ve doğal güzellikleri, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

2Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tatilciler gizli cenneti keşfetti, masmavi sulara akın ettiler

Ege kıyılarını aratmayan Adilcevaz sahili, doğa ve huzur arayanların yeni gözdesi haline geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Van Gölü kıyılarında hareketlilik artarken, özellikle Adilcevaz ilçesi eşsiz doğasıyla dikkat çekiyor. Turkuaz renkteki suyu, uzun kumsalları ve dağlarla çevrili manzarasıyla Adilcevaz sahili, ziyaretçilerine adeta Ege sahillerini andıran bir tatil deneyimi sunuyor.

3Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tatilciler gizli cenneti keşfetti, masmavi sulara akın ettiler

Deniz yerine göl suyunda yüzmek isteyenler için ideal bir alternatif sunan Van Gölü, tuzlu ve sodalı yapısıyla biliniyor. Bu özellikleri sayesinde cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenen göl suyu, özellikle yerli turistlerin ilgisini çekiyor.

4Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tatilciler gizli cenneti keşfetti, masmavi sulara akın ettiler

Adilcevaz sahiline gelen ziyaretçilerden Özcan Tuzun, bölgenin temizliği, sakinliği ve doğal dokusundan memnun olduğunu belirterek, "Ege'ye gitmeden Ege tatili yapıyoruz. Göl kenarında deniz havası almak, güneşlenmek ve yüzmek harika bir his. Üstelik fiyatlar da oldukça uygun" ifadelerini kullandı