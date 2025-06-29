Burası ne Antalya ne de Marmaris! İstanbullular keşfedince adım atacak yer kalmadı

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İstanbul’a yakın olması sebebiyle Karasu’yu seçtik. Çocuklarla güzel vakit geçiriyoruz. Sahili, kumsalı ve çevresi çok güzel. Herkese tavsiye ediyoruz, gelmek isteyen tatilcilere" derken Hüsniye Yıldırım, "Karasu sakin, emekliler için çok güzel, kesemize göre. Cankurtaranlar da iyi bakıyorlar" diye konuştu.