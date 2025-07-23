Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Onlar da aynı çareye başvurdu
Kaynak : İHA
Termometreler 40 dereceyi aşınca çözüm yine aynı oldu. Kavurucu sıcaklarla baş edemeyenler, serinliği su kanalında aramaya başladı. Tehlikeye aldırmadan kanallarda serinlemeye çalıştılar. Ortaya bildik görüntüler çıktı.
Adana kavurucu sıcaklarla boğuşurken, termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıkıyor. Serinlemek isteyen çocuklar ve gençler, tüm uyarılara ve hayati tehlikeye rağmen kendilerini sulama kanallarının ölümcül sularına bırakıyor. Tüm tehlikelerine rağmen suya giren gençler ve çocukların bu durumu olağan karşılaması ise dikkat çekiyor.
Termometrenin 47 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da da vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Özellikle çocuklar merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar, suya girerek sıcak havadan bir nebze de olsa kurtulmaya çalıştı.
Adana, Diyarbakır, Mardin gibi kentlerde görmeye alışılan görüntülere bir yenisi eklendi. Bu kez Bursa'da sıcaktan bunalan vatandaşlar aynı çareye başvurdu. Mustafakemalpaşa ilçesinde, 40 dereceye ulaşan sıcak havadan bunalanlar, tehlikeye aldırış etmeden tarımsal sulama kanalına girip serinledi.
İlçede sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Fevzidede Mahallesi’ndeki sulama kanalına girdi. Aralarında çocukların da olduğu 7 kişi, köprü üzerinden kanala atlayıp, can güvenliklerini tehlikeye atarak yüzdü. Suya girenler, köprüye bağladıkları halata tutunarak da kendilerince tedbir aldı. Vatandaşlar, denize ve havuza girme imkanlarının olmadığını söyledi.