Burası ne Adana ne de Diyarbakır! Onlar da aynı çareye başvurdu

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Adana kavurucu sıcaklarla boğuşurken, termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıkıyor. Serinlemek isteyen çocuklar ve gençler, tüm uyarılara ve hayati tehlikeye rağmen kendilerini sulama kanallarının ölümcül sularına bırakıyor. Tüm tehlikelerine rağmen suya giren gençler ve çocukların bu durumu olağan karşılaması ise dikkat çekiyor.