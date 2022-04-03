Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBurak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı!
HaberlerMagazin Haberleri Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı!
• 03 Nisan 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı!

Oyuncu Burak Yörük tartıştığı İETT şoförüne saldırdığı yönündeki haberler sonrası sessizliğini bozdu ve konu ile ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

• 03 Nisan 2022 - 15:26 • Son Güncelleme:
1Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı
ABONE OL

Baraj ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde başrol oynayan Burak Yörük, geçtiğimiz gün trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

2NE OLDU

NE OLDU?

Yaşanan tartışmada öfkelenen oyuncu, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olayı yerine gelen emniyet görevlileri ise genç oyuncuyu güçlükle sakinleştirdi.

3OTOBÜSÜ YUMRUKLADI

OTOBÜSÜ YUMRUKLADI

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü ise oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

4İŞLEM YAPILMADI

İŞLEM YAPILMADI

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi tepki çekmişti.

5Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı

Oyuncu Burak Yörük tartıştığı İETT şoförüne saldırdığı yönündeki haberler sonrası sessizliğini bozdu ve konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

6İşte ünlü oyuncunun o açıklaması...

İşte ünlü oyuncunun o açıklaması...

"Herkese merhaba, Birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum.Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim.Kış arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında da beni dışarıya çağırmasıyla büyüdü.Doğru olan kendisiyle hiç muhattap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

7Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı.

Medyaya düşen görüntüler de maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.

8Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!

Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı!

Burak Yörük İETT şoförüne saldırdığı anlarla ilgili açıklama yaptı!

Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...

Neslihan Atagül'ün partneri belli oldu! 9 yıl sonra aynı projede...