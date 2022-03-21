Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayBurak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi
• 21 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi

Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon euro bonservis bedeliyle göndermeye hazırlanan Galatasaray yıldız futbolcunun alternatifini Süper Lig'den buldu. Nuri Şahin'in prensi olan yıldız futbolcu için sarı kırmızılı yönetim girişimlere başladı.

• 21 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
1Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'ya yenilerek 15. sıraya gerileyen Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 15 ve lider Trabzonspor'un tam 32 puan gerisinde...

2Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Bu sezon taraftarına sadece Avrupa Ligi'nde heyecan yaşatan Galatasaray, Barcelona'ya İstanbul'da 2-1 yenilerek son 16 turunda elendi... Cimbom, bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sadece 15 galibiyet aldı. Yüzde 33'lük galibiyet oranı yakaladı.

3Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

15 kez sahadan boynu bükük ayrılan Aslan, 15 kez de berabere kaldı. Rakip fileleri 61 kez havalandıran Galatasaray kalesinde 65 gol gördü. Süper Lig'de -5 averaja sahip olan Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki averajı ise -4...

4Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Sarı-Kırmızılılar'ın sezonun kalanında 8 maçı var... 3 yenilgi daha alırsa, 2010-2011 sezonundaki 17 mağlubiyetle tarihinin en çok yenilgi aldığı sezonu geride bırakacak.

5Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki fikstürüne baktığımızda ise zorlu maçlar dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılılar, sırasıyla Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demirspor ve Antalyaspor ile mücadele edecek.

6Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Galatasaray'da transferin gözdesi konumuna gelen Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi belirlendi. Sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik'i radarına aldı.

7Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Galatasaray formasıyla hem Avrupa'da hem de ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile Avrupa'nın birçok devi ilgileniyor. Yıldız oyuncu Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lyon gibi kulüplerin radarına girmiş durumda.

8Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Kerem Aktürkoğlu'ndan 25 milyon euro gibi bir gelir bekleyen Galatasaray, yıldız oyuncunun yerine Antalyasporlu Doğukan Sinik'i transfer etmenin planlarını yapıyor.

9Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Gelecek sezon ilk 11'de 4 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olacağı için Kerem'in yerine yabancı bir isim almak istemeyen Galatasaray olası bir ayrılıkta, bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak istiyor.

10Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

Doğukan Sinik transferini Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması halinde yapmayı planlayan Galatasaray Kulübü, Kerem için henüz net bir teklif gelmemesi nedeniyle Doğukan için de bir hamle yapmış durumda değil. Doğukan Sinik bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 25 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.

11Burak Elmastan flaş transfer Keremin yerine Nuri Şahinin prensi

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi

Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi

Ayhan Akman ve Levent Tüzemen sordu! Biri devre arasında transfer edildi diğeri ortada sebep yokken kesildi!

Ayhan Akman ve Levent Tüzemen sordu! Biri devre arasında transfer edildi diğeri ortada sebep yokken kesildi!

Kuntz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler'in izahını yaptı Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı

Kuntz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Arda Güler'in izahını yaptı Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı

Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...

Önce Yusuf Yazıcı ardından Ali Akman... Rusya ve Avrupa onları konuşuyor...