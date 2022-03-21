Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi

Doğukan Sinik transferini Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılması halinde yapmayı planlayan Galatasaray Kulübü, Kerem için henüz net bir teklif gelmemesi nedeniyle Doğukan için de bir hamle yapmış durumda değil. Doğukan Sinik bu sezon Antalyaspor ile çıktığı 25 maçta 3 gol 5 asist kaydetti.