• 21 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
Burak Elmas'tan flaş transfer! Kerem'in yerine Nuri Şahin'in prensi
Kerem Aktürkoğlu'nu 25 milyon euro bonservis bedeliyle göndermeye hazırlanan Galatasaray yıldız futbolcunun alternatifini Süper Lig'den buldu. Nuri Şahin'in prensi olan yıldız futbolcu için sarı kırmızılı yönetim girişimlere başladı.
• 21 Mart 2022 - 13:05 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'ya yenilerek 15. sıraya gerileyen Galatasaray, taraftarına hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın 8, Fenerbahçe'nin 15 ve lider Trabzonspor'un tam 32 puan gerisinde...
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Galatasaray'da transferin gözdesi konumuna gelen Kerem Aktürkoğlu'nun alternatifi belirlendi. Sarı-kırmızılı ekip Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik'i radarına aldı.
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Kerem Aktürkoğlu'ndan 25 milyon euro gibi bir gelir bekleyen Galatasaray, yıldız oyuncunun yerine Antalyasporlu Doğukan Sinik'i transfer etmenin planlarını yapıyor.
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