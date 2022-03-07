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GalatasarayBurak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'
HaberlerGalatasaray Haberleri Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'
• 07 Mart 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:

Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'

Konyaspor deplasmanına gitmeden önce takımın tecrübeli futbolcularından Feghouli'yi kadroya almayan, güçlü rakibi karşısında son derece silik bir futbol ortaya koyan Domenec Torrent'in sorgu odasına çekildiği ortaya çıktı.

• 07 Mart 2022 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti
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İttifak Holding Konyaspor deplasmanından eli boş dönen Galatasaray’da, Teknik Direktör Domenec Torrent bir kez daha hedef tahtasına konuldu.

2Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

Kritik müsabakada olumsuz bir performans sergileyerek sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılarda, İspanyol çalıştırıcı eleştirilerin odağındaki isim oldu. Göztepe ve Çaykur Rizespor’a karşı elde edilen kritik galibiyetlerin ardından Konyaspor yenilgisiyle yeniden tepki toplayan Torrent’in en fazla eleştirildiği noktalar şöyle sıralandı:

3Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

ROTASYON ISRARI: Her maça farklı 11’ler ile çıkılması ve kadroda istikrarın bir türlü yakalanmaması Torrent’e yönelik eleştirilerin ana sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

4Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

GEÇ MÜDAHALELER: İspanyol teknik adamın A planın hep sorunlu olması ve varlık gösterilmemesine rağmen değişikliklerde geç kalması tartışılıyor. Konya maçında ilk yarıda pozisyona dahi girilmemesine rağmen Torrent ilk değişikliğini 59. dakikada yapmıştı.

5Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

FEGHOULİ NİYE YOK?: Çaykur Rizespor maçında kısa süre görev alıp iki asist yapmasına karşın Sofiane Feghouli’nin Konya’ya dahi götürülmemesi Domenec Torrent’in en büyük yanlışlarından biri olarak değerlendiriliyor.

6Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

ÇELİŞKİLİ SÖZLER: 27 Şubat’ta “Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık ve meyvelerini topluyoruz” diyen Domenec Torrent’in, 5 Mart’taki Konyaspor yenilgisi ardından ise “Bu kadroyu ben yapmadım” demesi büyük bir çelişki olarak yorumlandı.

7Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

Galatasaray’da gözler UEFA Avrupa Ligi’ne çevrildi. Sarı-kırmızılı takım, İspanyol devi Barcelona ile perşembe akşamı deplasmanda oynayacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

8Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi. Diğer oyuncuların ise Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdiği ve çift kale maç oynadığı belirtildi. Galatasaray bugün yapacağı antrenmanla Barcelona maçının hazırlıklarına devam edecek.

9Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

Galatasaray 'ın 2005 doğumlu genç futbolcusu Beknaz Almazbekov, Kırgızistan Milli Takımı'nın katılacağı Navruz Cup turnuvası için Kırgızistan A Milli Takım'ın geniş kadrosuna davet edildi.

10Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

Beknaz'ın henüz Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunmazken, Galatasaray U19 takımında yer alıyor.

11Burak Elmasın sabrını taşırdı Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti

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