Burak Elmas'ın sabrını taşırdı! 'Bunları Fatih Terim de yapıyordu 1 haftada ne değişti?'

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İttifak Holding Konyaspor deplasmanından eli boş dönen Galatasaray’da, Teknik Direktör Domenec Torrent bir kez daha hedef tahtasına konuldu.
Kritik müsabakada olumsuz bir performans sergileyerek sahadan puansız ayrılan sarı-kırmızılılarda, İspanyol çalıştırıcı eleştirilerin odağındaki isim oldu. Göztepe ve Çaykur Rizespor’a karşı elde edilen kritik galibiyetlerin ardından Konyaspor yenilgisiyle yeniden tepki toplayan Torrent’in en fazla eleştirildiği noktalar şöyle sıralandı:
FEGHOULİ NİYE YOK?: Çaykur Rizespor maçında kısa süre görev alıp iki asist yapmasına karşın Sofiane Feghouli’nin Konya’ya dahi götürülmemesi Domenec Torrent’in en büyük yanlışlarından biri olarak değerlendiriliyor.
Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi. Diğer oyuncuların ise Teknik Direktör Domenec Torrent yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdiği ve çift kale maç oynadığı belirtildi. Galatasaray bugün yapacağı antrenmanla Barcelona maçının hazırlıklarına devam edecek.